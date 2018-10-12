«Йакын Инкар» признали экстремистской организацией и запретили ее деятельность на всей территории Казахстана

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Астана. 12 октября. КазТАГ — Исламское течение «Йакын Инкар» признали экстремистской организацией и запретили ее деятельность на всей территории Казахстана, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РК.

«Генпрокуратурой установлена незаконная деятельность в стране организации «Йакын Инкар», которая является крылом запрещенной в Казахстане экстремистской организации «Таблиги Джамаат». (…) Прокуратура Астаны (…) обратилась в суд с заявлением о признании «Йакын Инкар» экстремистской организацией. Решением Есильского районного суда Астаны от 10 октября 2018 года данное заявление удовлетворено в полном объеме. Суд признал «Йакын Инкар» экстремистской и запретил ее деятельность на всей территории РК, в том числе путем распространения информационных материалов и использования СМИ, сетей телекоммуникаций, социальных сетей, мессенджеров и видео-хостингов», — говорится в сообщении в пятницу.

Как отмечается, целью указанной организации является создание «халифата» в отдельно взятой стране, в том числе на территории Казахстана, что предполагает насильственное изменение конституционного строя, нарушение суверенитета.

«Приверженцы этой организации категорически отрицают право на существование иных религий, предрекая неизбежное столкновение с ними, что подпадает под понятие религиозного экстремизма. Отдельные граждане Казахстана, являвшиеся членами «Йакын Инкар», осуждены к лишению свободы за экстремистскую деятельность на территории нашей страны (приговор Сарыаркинского райсуда Астаны от 10 апреля 2018 года)», — поясняется в сообщении.

Также сообщается, что в рамках уголовных дел у членов этой организации установлены намерения создать ячейки на территории Казахстана.

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«По этим же основаниям организация «Йакын Инкар» признана экстремистской в Кыргызстане», — подчеркивается в сообщении.

В генпрокуратуре разъяснили, что «после решения суда любое участие и финансирование деятельности экстремистской организации «Йакын Инкар» повлечет уголовную ответственность по статьям 182, 258 и 405 УК РК».

«Под участием понимается агитация и пропаганда идей «Йакын Инкар», изготовление, выпуск, тиражирование и распространение любыми средствами публикаций, листовок, постов, комментариев и иных информационных материалов. Под финансированием понимается предоставление и сбор денег или иного имущества, дарение, мена, пожертвование, спонсорская и благотворительная помощь, оказание информационных и иного рода услуг «Йакын Инкар», — пояснили в генпрокуратуре.

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