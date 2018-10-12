«Политический класс Казахстана — это достаточно замкнутая система, принимающая решения в соответствии с писаными и неписаными критериями». «Россия ни при чем. Насколько выгодна Казахстану девальвация?». «С территории Казахстана легче проводить кибератаки»

Сетевой Казахстан 12 октября 2018г.

IA — CENTR . RU . Сергей МАСАУЛОВ – «Казахстан-2018: Послание Президента – приоритеты и инструменты» — Задачи, поставленные президентом РК – инновационные, и наибольший отклик они найдут у молодёжи Казахстана, которая давно ждёт возможности реализации в собственной стране. Поэтому следующий год Президент Назарбаев предложил объявить Годом молодёжи, имея в виду, исходя из общей логики послания, не только проведение мероприятий и обеспечения лишь словесной поддержки молодёжным начинаниям. Итак, поставлена амбициозная цель, нужны люди и средства для её реализации, нужны решения, принятые вовремя на каждом управленческом месте. От сбоев никто не застрахован, однако гарантией движения к целям будет удержание чёткости её постановки на высшем уровне руководства. Успех будет важен и для партнёров Казахстана, главным из которых президент Назарбаев назвал Россию.

MATRITCA . KZ . Дастан ЕЛЬДЕСОВ – «Особенности религиозной глобализации в степях Казахстана» — В Астане 10 и 11 октября прошел VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий под девизом «Религиозные лидеры за безопасный мир». Что мы приобретаем от этих Съездов? И что теряем? Скорее всего, терроризм и экстремизм, как и межрелигиозные и межэтнические распри, обойдут нашу страну: слишком большие игроки в лице ООН, ОБСЕ и т.д. заинтересованы в этом. Соответственно, будут продвигать Казахстан как образец толерантности и межконфессионального согласия, а президента Н.Назарбаева как лидера мирового уровня, как это случилось на всех Съездах.

REGNUM . RU . Марат ШИБУТОВ – «Неписаный кодекс казахского элитария» — Политический класс Казахстана — это достаточно замкнутая система, принимающая решения в соответствии с писаными и неписаными критериями. Тот, кто держит в уме перечень этих правил, понимает и принцип принятия решений. Легитимность по-казахски должна соответствовать не только закону и устоявшейся схеме утверждения, но и сложившимся традициям. Решение также должно получить всеобщее одобрение, иначе возможна ситуация, при которой непопулярное или неудачное решение будет «свалено на стрелочника», что грозит затяжным конфликтом.

CAMONITOR . KZ . «Россия ни при чем. Насколько выгодна Казахстану девальвация?» — Коль уж отечественной экономике суждено развиваться в условиях перманентной девальвации, то пора бы начать извлекать из нее хоть какуюто пользу. В идеале, страны, оказавшиеся в подобной ситуации, начинают сокращать импорт и стимулировать экспорт, повышать предпринимательскую активность и производительность национального труда. А что из этого может сделать Казахстан? Об этом мы беседуем с независимым финансовым аналитиком Александром ЮРИНЫМ — В этом свете «привязка» тенге к рублю выглядит искусственно созданной и искусственно поддерживаемой, причем экономическая логика такой «привязки» не совсем понятна. Аргументы о тесных экономических взаимосвязях и необходимости поддержки отечественного товаропроизводителя только на первый взгляд кажутся оправданными и логичными. Если же копнуть немного глубже и проанализировать ситуацию в деталях, то эти аргументы окажутся далеко не бесспорными.

««Подводные камни» транспарентности. Правительство становится все более прозрачным» — Правительство Бакытжана САГИНТАЕВА демонстрирует довольно высокую степень открытости, активно использует имеющиеся в его арсенале механизмы двусторонней связи с гражданским обществом, населением. Но получится ли у кабинета министров пройти этот путь до конца, не споткнуться, не напороться на «подводные камни» транспарентности и претворить в реальность задачу, поставленную президентом, по формированию открытого и подотчетного государства?

FORBES . KZ . «Через 5 лет в ЕНПФ может не хватить денег для выплаты пенсий» — Фонд тратит в год свыше 30% совокупных активов, а динамика новых вкладов нисходящая, рассказала в интервью Forbes.kz глава агентства EXIMAR, член экспертного совета по региональному развитию Министерства национальной экономики РК Айман ТУРСЫНКАН — Средства ЕНПФ вкладываются в высокорисковые облигации близких к дефолту банков и в финансирование дефицита бюджета. Деньги вкладчиков не работают. Уже 5 лет растет число получателей пенсий из накопительной системы. Если до этого 15 лет ЕНПФ собирал вклады, то с каждым новым годом он тратит в год свыше 30% совокупных активов, а динамика новых вкладов нисходящая. Это приведет уже в ближайшие 5 лет к неплатежеспособности ЕНПФ для вкладчиков.

KAPITAL . KZ . «На каких условиях банки получат 600 млрд тенге?» — Банки получат 600 млрд тенге за счет средств Нацбанка и Единого накопительного пенсионного фонда. Об этом заявил министр финансов РК Алихан СМАИЛОВ — Эти ресурсы будут направлены банкам второго уровня на возвратной основе по коммерческой, рыночной ставке. Эти средства попадут в экономику на приоритетные проекты, как сказал глава государства.

«Что мешает развитию кибербезопасности в Казахстане?» — 5 октября в Алматы прошла киберконференция KazHackStan. Одним из спикеров события стал Руслан АБДИКАЛИКОВ, заместитель председателя Комитета по информационной безопасности Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК. «Капитал.kz» использовал эту возможность, чтобы обсудить с ним развитие программы «Киберщит Казахстана» и важные аспекты темы информационной безопасности. Исправить уязвимость сайтов госкомпаний не так просто, констатируют в Министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности.

SAYASAT . ORG . «Казахстан может стать центром борьбы с кибератаками» — Представители Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) сообщили, что в Казахстан в скором времени переедет группировка Cobalt, которая известна всеми миру своими взломами банковских счетов. Эксперты ЦАРКА уверены, что перенос мощностей связан с тем, что с территории Казахстана злоумышленникам легче проводить кибератаки, так как они не боятся законов Казахстана либо считают, их мягкими по отношению к кибернаруениям. Почему выбором знаменитых хакеров стал Казахстан и как можно им противостоять узнал портал «Саясат» у главы «Интернет Ассоциации Казахстана» Шавката САБИРОВА — Еще три года назад я предупреждал о том, что нас ожидает большая угроза, при которой в Казахстане могут скапливаться хакеры со всего мира. А киберпреступники, которых начнут вывозить на самолетах, будут исключительно казахстанцы. В принципе ситуация за это время не сильно изменилась, а только обострилась.

KURSIV . KZ . «Кайрат Алтынбеков, председатель правления ИО «Баспана»: «Эра дорогой недвижимости уходит»» — В июле 2018 года в Казахстане начала работать льготная государственная программа «7-20-25». Для ее реализации Национальный банк создал ипотечную организацию «Баспана». «7-20-25» обрела большую популярность у населения, одновременно с этим вызывая скепсис у критиков. Чтобы оценить перспективу программы глазами самого оператора, «Къ» побеседовал с главой «Баспаны» Кайратом АЛТЫНБЕКОВЫМ.

VLAST . KZ . «В Казахстане не умеют примирять стороны конфликта» — Председатель Верховного суда Жакип АСАНОВ, выступая в четверг на Международной конференции на тему «Механизмы разрешения инвестиционных и коммерческих споров в Казахстане и странах ОЭСР», констатировал, что принятый в Казахстане закон о медиации работает плохо – в стране так и не научились примирять стороны, приводить их к компромиссу. По его словам, надо снижать конфликтность в обществе, а конфликты решать мирным путем.

INFORMBURO . KZ . Асель ЖУНУСОВА — «Казахстанским врачам нужно радикально повысить зарплаты. От этого зависит здоровье нации» — Никакая специальность в Казахстане не требует стольких жертв, сил, энергии и нервов и при этом так не обесценена в материальном смысле, как специальность врача. Неудивительно, что в стране медицина на низком уровне. В любом справедливом обществе понимают жертвы врача, а вместе с ней и его потребности. Также в справедливом обществе понимают связь между качеством медицинских услуг, а следовательно, здоровья нации и достойной оплатой труда врача, но только не у нас.

365 INFO . KZ . «Что даст закон «О статусе учителя» и с чего нужно начать?» — Для начала нужна материальная стимуляция, а все остальное — дополнительные меры. В ходе послания народу Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ распорядился принять Закон о статусе учителя. И политолог Булат СУЛТАНОВ для реализации этой идеи предлагает начать менять статус учителя с заработной платы — Когда зарплата учителя составляет 60 тыс. тенге, о каком повышении его статуса может идти речь? Сегодня в Казахстане наблюдается перекос в специальностях. На первый план нужно поставить две — это учитель и врач.

«Амнистия долгов для бизнесменов показывает: налоговое законодательство несовершенно» — Нужно менять подходы к поддержке бизнесменов, считают экономисты. Налоговая задолженность имеется у 70 тыс. предпринимателей. Ее сумма составляет 80 млрд 3 млн тенге, из них 60 млрд – пеня,13 млрд – штрафы. В связи с этим, с 1 января 2019 года будет проводиться налоговая амнистия для малого и среднего бизнеса. Амнистии подлежит сумма пени и штрафов — 73 млрд тенге. По мнению экономиста Рустема ЖАНСЕИТОВА, большая часть суммы налоговой задолженности, вероятно, возникла в результате несовершенства налогового законодательства РК.

CARAVAN . KZ . «Офицерская рулетка: как украсть в армии РК 250 миллионов и спустить их в казино» — Военный суд Алматинского гарнизона вынес суровый приговор финансисту, который на протяжении ряда лет переводил бюджетные деньги на свои счета, задействовал банковские карты сослуживцев, их детей и просто малознакомых жителей военного городка Гвардейский. В итоге пострадали все. Большие тюремные сроки получили и непосредственные организаторы мошеннической схемы по обналичиванию многомиллионных сумм, и те, кто пошел за ними на тюремные нары прицепом, получив в качестве вознаграждения крохи с барского стола. Председатель военного суда Жанат ЖАЙЛАУБАЙ в эксклюзивном интервью “КАРАВАНУ” предостерег людей в погонах от опрометчивого и необдуманного шага.

ZAKON . KZ . Денис КРИВОШЕЕВ – «Казахстанские НПЗ на грани остановки» — В день, когда было принято решение о реконструкции отечественных НПЗ, нужно было планировать не только технологический процесс, но и задуматься над вопросом, что делать с избытком, который неизбежно появится. Тем временем НПЗ уже на грани остановки. С мая фиксируется ежемесячное накопление товарного бензина на нефтебазах и складах хранения, и сейчас эти показатели уже на критических отметках. Заводы на этом фоне вынуждены снижать переработку. Можно было предложить опустить цены в розничных сетях для увеличения продаж, что и было сделано, но ощутимых результатов это не дало.

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