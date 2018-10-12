«Политический класс Казахстана — это достаточно замкнутая система, принимающая решения в соответствии с писаными и неписаными критериями». «Россия ни при чем. Насколько выгодна Казахстану девальвация?». «С территории Казахстана легче проводить кибератаки»

IA—CENTR.RU. Сергей МАСАУЛОВ – «Казахстан-2018: Послание Президента – приоритеты и инструменты» — Задачи, поставленные президентом РК – инновационные, и наибольший отклик они найдут у молодёжи Казахстана, которая давно ждёт возможности реализации в собственной стране. Поэтому следующий год Президент Назарбаев предложил объявить Годом молодёжи, имея в виду, исходя из общей логики послания, не только проведение мероприятий и обеспечения лишь словесной поддержки молодёжным начинаниям. Итак, поставлена амбициозная цель, нужны люди и средства для её реализации, нужны решения, принятые вовремя на каждом управленческом месте. От сбоев никто не застрахован, однако гарантией движения к целям будет удержание чёткости её постановки на высшем уровне руководства. Успех будет важен и для партнёров Казахстана, главным из которых президент Назарбаев назвал Россию.
MATRITCA.KZ. Дастан ЕЛЬДЕСОВ – «Особенности религиозной глобализации в степях Казахстана» — В Астане 10 и 11 октября прошел VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий под девизом «Религиозные лидеры за безопасный мир». Что мы приобретаем от этих Съездов? И что теряем? Скорее всего, терроризм и экстремизм, как и межрелигиозные и межэтнические распри, обойдут нашу страну: слишком большие игроки в лице ООН, ОБСЕ и т.д. заинтересованы в этом. Соответственно, будут продвигать Казахстан как образец толерантности и межконфессионального согласия, а президента Н.Назарбаева как лидера мирового уровня, как это случилось на всех Съездах.
REGNUM.RU. Марат ШИБУТОВ – «Неписаный кодекс казахского элитария» — Политический класс Казахстана — это достаточно замкнутая система, принимающая решения в соответствии с писаными и неписаными критериями. Тот, кто держит в уме перечень этих правил, понимает и принцип принятия решений. Легитимность по-казахски должна соответствовать не только закону и устоявшейся схеме утверждения, но и сложившимся традициям. Решение также должно получить всеобщее одобрение, иначе возможна ситуация, при которой непопулярное или неудачное решение будет «свалено на стрелочника», что грозит затяжным конфликтом.
CAMONITOR.KZ. «Россия ни при чем. Насколько выгодна Казахстану девальвация?» — Коль уж отечественной экономике суждено развиваться в условиях перманентной девальвации, то пора бы начать извлекать из нее хоть какуюто пользу. В идеале, страны, оказавшиеся в подобной ситуации, начинают сокращать импорт и стимулировать экспорт, повышать предпринимательскую активность и производительность национального труда. А что из этого может сделать Казахстан? Об этом мы беседуем с независимым финансовым аналитиком Александром ЮРИНЫМ — В этом свете «привязка» тенге к рублю выглядит искусственно созданной и искусственно поддерживаемой, причем экономическая логика такой «привязки» не совсем понятна. Аргументы о тесных экономических взаимосвязях и необходимости поддержки отечественного товаропроизводителя только на первый взгляд кажутся оправданными и логичными. Если же копнуть немного глубже и проанализировать ситуацию в деталях, то эти аргументы окажутся далеко не бесспорными.
««Подводные камни» транспарентности. Правительство становится все более прозрачным» — Правительство Бакытжана САГИНТАЕВА демонстрирует довольно высокую степень открытости, активно использует имеющиеся в его арсенале механизмы двусторонней связи с гражданским обществом, населением. Но получится ли у кабинета министров пройти этот путь до конца, не споткнуться, не напороться на «подводные камни» транспарентности и претворить в реальность задачу, поставленную президентом, по формированию открытого и подотчетного государства?
FORBES.KZ. «Через 5 лет в ЕНПФ может не хватить денег для выплаты пенсий» — Фонд тратит в год свыше 30% совокупных активов, а динамика новых вкладов нисходящая, рассказала в интервью Forbes.kz глава агентства EXIMAR, член экспертного совета по региональному развитию Министерства национальной экономики РК Айман ТУРСЫНКАН — Средства ЕНПФ вкладываются в высокорисковые облигации близких к дефолту банков и в финансирование дефицита бюджета. Деньги вкладчиков не работают. Уже 5 лет растет число получателей пенсий из накопительной системы. Если до этого 15 лет ЕНПФ собирал вклады, то с каждым новым годом он тратит в год свыше 30% совокупных активов, а динамика новых вкладов нисходящая. Это приведет уже в ближайшие 5 лет к неплатежеспособности ЕНПФ для вкладчиков.
KAPITAL.KZ. «На каких условиях банки получат 600 млрд тенге?» — Банки получат 600 млрд тенге за счет средств Нацбанка и Единого накопительного пенсионного фонда. Об этом заявил министр финансов РК Алихан СМАИЛОВ — Эти ресурсы будут направлены банкам второго уровня на возвратной основе по коммерческой, рыночной ставке. Эти средства попадут в экономику на приоритетные проекты, как сказал глава государства.
«Что мешает развитию кибербезопасности в Казахстане?» — 5 октября в Алматы прошла киберконференция KazHackStan. Одним из спикеров события стал Руслан АБДИКАЛИКОВ, заместитель председателя Комитета по информационной безопасности Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК. «Капитал.kz» использовал эту возможность, чтобы обсудить с ним развитие программы «Киберщит Казахстана» и важные аспекты темы информационной безопасности. Исправить уязвимость сайтов госкомпаний не так просто, констатируют в Министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности.
SAYASAT.ORG. «Казахстан может стать центром борьбы с кибератаками» — Представители Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) сообщили, что в Казахстан в скором времени переедет группировка Cobalt, которая известна всеми миру своими взломами банковских счетов. Эксперты ЦАРКА уверены, что перенос мощностей связан с тем, что с территории Казахстана злоумышленникам легче проводить кибератаки, так как они не боятся законов Казахстана либо считают, их мягкими по отношению к кибернаруениям. Почему выбором знаменитых хакеров стал Казахстан и как можно им противостоять узнал портал «Саясат» у главы «Интернет Ассоциации Казахстана» Шавката САБИРОВА — Еще три года назад я предупреждал о том, что нас ожидает большая угроза, при которой в Казахстане могут скапливаться хакеры со всего мира. А киберпреступники, которых начнут вывозить на самолетах, будут исключительно казахстанцы. В принципе ситуация за это время не сильно изменилась, а только обострилась.
KURSIV.KZ. «Кайрат Алтынбеков, председатель правления ИО «Баспана»: «Эра дорогой недвижимости уходит»» — В июле 2018 года в Казахстане начала работать льготная государственная программа «7-20-25». Для ее реализации Национальный банк создал ипотечную организацию «Баспана». «7-20-25» обрела большую популярность у населения, одновременно с этим вызывая скепсис у критиков. Чтобы оценить перспективу программы глазами самого оператора, «Къ» побеседовал с главой «Баспаны» Кайратом АЛТЫНБЕКОВЫМ.
VLAST.KZ. «В Казахстане не умеют примирять стороны конфликта» — Председатель Верховного суда Жакип АСАНОВ, выступая в четверг на Международной конференции на тему «Механизмы разрешения инвестиционных и коммерческих споров в Казахстане и странах ОЭСР», констатировал, что принятый в Казахстане закон о медиации работает плохо – в стране так и не научились примирять стороны, приводить их к компромиссу. По его словам, надо снижать конфликтность в обществе, а конфликты решать мирным путем.
INFORMBURO.KZ. Асель ЖУНУСОВА — «Казахстанским врачам нужно радикально повысить зарплаты. От этого зависит здоровье нации» — Никакая специальность в Казахстане не требует стольких жертв, сил, энергии и нервов и при этом так не обесценена в материальном смысле, как специальность врача. Неудивительно, что в стране медицина на низком уровне. В любом справедливом обществе понимают жертвы врача, а вместе с ней и его потребности. Также в справедливом обществе понимают связь между качеством медицинских услуг, а следовательно, здоровья нации и достойной оплатой труда врача, но только не у нас.
365INFO.KZ. «Что даст закон «О статусе учителя» и с чего нужно начать?» — Для начала нужна материальная стимуляция, а все остальное — дополнительные меры. В ходе послания народу Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ распорядился принять Закон о статусе учителя. И политолог Булат СУЛТАНОВ для реализации этой идеи предлагает начать менять статус учителя с заработной платы — Когда зарплата учителя составляет 60 тыс. тенге, о каком повышении его статуса может идти речь? Сегодня в Казахстане наблюдается перекос в специальностях. На первый план нужно поставить две — это учитель и врач.
«Амнистия долгов для бизнесменов показывает: налоговое законодательство несовершенно» — Нужно менять подходы к поддержке бизнесменов, считают экономисты. Налоговая задолженность имеется у 70 тыс. предпринимателей. Ее сумма составляет 80 млрд 3 млн тенге, из них 60 млрд – пеня,13 млрд – штрафы. В связи с этим, с 1 января 2019 года будет проводиться налоговая амнистия для малого и среднего бизнеса. Амнистии подлежит сумма пени и штрафов — 73 млрд тенге. По мнению экономиста Рустема ЖАНСЕИТОВА, большая часть суммы налоговой задолженности, вероятно, возникла в результате несовершенства налогового законодательства РК.
CARAVAN.KZ. «Офицерская рулетка: как украсть в армии РК 250 миллионов и спустить их в казино» — Военный суд Алматинского гарнизона вынес суровый приговор финансисту, который на протяжении ряда лет переводил бюджетные деньги на свои счета, задействовал банковские карты сослуживцев, их детей и просто малознакомых жителей военного городка Гвардейский. В итоге пострадали все. Большие тюремные сроки получили и непосредственные организаторы мошеннической схемы по обналичиванию многомиллионных сумм, и те, кто пошел за ними на тюремные нары прицепом, получив в качестве вознаграждения крохи с барского стола. Председатель военного суда Жанат ЖАЙЛАУБАЙ в эксклюзивном интервью “КАРАВАНУ” предостерег людей в погонах от опрометчивого и необдуманного шага.
ZAKON.KZ. Денис КРИВОШЕЕВ – «Казахстанские НПЗ на грани остановки» — В день, когда было принято решение о реконструкции отечественных НПЗ, нужно было планировать не только технологический процесс, но и задуматься над вопросом, что делать с избытком, который неизбежно появится. Тем временем НПЗ уже на грани остановки. С мая фиксируется ежемесячное накопление товарного бензина на нефтебазах и складах хранения, и сейчас эти показатели уже на критических отметках. Заводы на этом фоне вынуждены снижать переработку. Можно было предложить опустить цены в розничных сетях для увеличения продаж, что и было сделано, но ощутимых результатов это не дало.
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