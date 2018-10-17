Бакытбек Ташенев назначен председателем комитета госимущества и приватизации минфина РК

Новости 47 0

Астана. 17 октября. КазТАГ — Бакытбек Ташенев назначен председателем комитета государственного имущества и приватизации министерства финансов РК, сообщает пресс-служба минфина РК.

«Назначен председатель комитета государственного имущества и приватизации министерства финансов РК. Им стал 41-летний Б. Ташенев, ранее работавший председателем правления АО «Компания по реабилитации и управлению активами» Астаны», — говорится в сообщении в среду.

Б. Ташенев ранее работал на различных должностях в министерстве финансов и министерстве экономики и бюджетного планирования РК. С 2013 года возглавлял АО «Компания по реабилитации и управлению активами» Астаны.

Похожие материалы:

  1. Председателем комитета по вопросам ПВО СНГ назначен главком ВКС РФ Суровикин
  2. Основные приоритеты деятельности службы внешней разведки Казахстана обозначил Назарбаев
  3. Председателем суда Шымкента стал Ербол Рахимбеков
  4. Назначен посол Кыргызстана в Казахстане
  5. Исатай Сартаев назначен директор службы внешней разведки Казахстана «Сырбар»

Новости партнеров

Загрузка...