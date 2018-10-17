Бакытбек Ташенев назначен председателем комитета госимущества и приватизации минфина РК

Астана. 17 октября. КазТАГ — Бакытбек Ташенев назначен председателем комитета государственного имущества и приватизации министерства финансов РК, сообщает пресс-служба минфина РК.

«Назначен председатель комитета государственного имущества и приватизации министерства финансов РК. Им стал 41-летний Б. Ташенев, ранее работавший председателем правления АО «Компания по реабилитации и управлению активами» Астаны», — говорится в сообщении в среду.

Б. Ташенев ранее работал на различных должностях в министерстве финансов и министерстве экономики и бюджетного планирования РК. С 2013 года возглавлял АО «Компания по реабилитации и управлению активами» Астаны.