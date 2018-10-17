Использование нацвалют в расчетах с другими странами обсудят на алматинском конгрессе финансистов в ноябре

Астана. 17 октября. КазТАГ — Оксана Скибан. Возможности использования национальных валют в расчетах с другими странами обсудят на конгрессе финансистов в середине ноября, сообщил председатель Национального банка РК Данияр Акишев.

«В этом году мы еще также делаем несколько сессий (на конгрессе финансистов — КазТАГ), которые будут интересны не только участникам нашего финрынка, но и зарубежным гостям. Мы их пригласили и уже у нас есть ряд подтверждений от представителей центробанков соседних стран. И мы планируем обсуждать там вопросы, в том числе по расширению использования нацвалют в наших расчетах между нами. Это та повестка дня, которая, думаю, будет интересна и внутри Казахстана, и нашим соседям», — сказал Д. Акишев в кулуарах мажилиса парламента в среду.

По его словам, конгресс финансистов РК состоится 15-16 ноября этого года в Алматы.

«Мы возобновили спустя 7 лет перерыва (проведение этого конгресса — КазТАГ). В прошлом году он прошел, на наш взгляд, очень конструктивно. В этом году надеемся с такой же эффективностью отработать. Мы концентрируемся не только на внутренних вопросах развития нашего финсектора… Мы думаем, что финсектор, его представители, частники, все посетят его и найдут там очень интересные площадки для обсуждения вопросов», — отметил глава Нацбанка.

«Мы планируем обсуждать рискориентированный надзор, фондовый рынок, страховой рынок, то, что нас сейчас волнует. Мы приглашаем всех — и журналистов, и заинтересованных лиц для участия в конгрессе», — заключил он.