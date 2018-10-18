«Чиновники различных уровней так организовали дело, что просто ждут подкупа». «В банковский сектор продолжают уходить огромные суммы из ЕНПФ». «По самым скромным подсчетам, теневой доход «помогаек» в автоЦОНах Алматы достигает 3 миллионов тенге в день»

Сетевой Казахстан 18 октября 2018г.

CAMONITOR . KZ . «Бездонная бочка. Ушлые банкиры оставят казахстанцев без пенсий?» — На неделе разгорелся настоящий скандал. Член экспертного совета по региональному развитию министерства национальной экономики РК Айман ТУРСЫНКАН сообщила в интервью неприглядные стороны того, что в реальности происходит в Едином пенсионном накопительном фонде. По ее заверениям, деньги ЕНПФ вкладываются в высокорисковые облигации близких к дефолту банков и в финансирование дефицита бюджета… Так или иначе, в банковский сектор продолжают уходить огромные суммы из ЕНПФ. Чем рискуют казахстанцы из-за подобной политики Нацбанка? Об этом мы поговорили с экспертами.

«Казахстанский спорт: ослепленные блеском медалей, мы перестали видеть главное» — Решение многих проблем, существующих в отечественном спорте, так или иначе упирается в деньги. Насколько рационально и эффективно расходуются средства, выделяемые государством на эти цели, откуда можно привлечь дополнительные финансовые ресурсы, с какой целью введен принцип ранжирования видов спорта и как он осуществляется на практике, роль национальных федераций – об этом наш сегодняшний разговор.

IA — CENTR . RU . Сергей МАСАУЛОВ – «Старинный красивый обычай» — Если послушать, что говорят торговцы, таксисты, учителя, врачи и другие работники разных сфер, то их опыт говорит об одном: представители госслужб и чиновники различных уровней так организовали дело, что просто ждут подкупа. Без этого колесо государственной машины управления не повернётся. Если обратиться к экспертам, здесь будут более развитые представления об уровнях, о формах и правилах, о коррупционных схемах в различных областях деятельности госаппарата в Казахстане и Кыргызстане. О коррупции в госаппаратах РК и КР журналисты утверждают, как о само собой разумеющихся фактах. Этому фантастическому представлению о «системе» дают разные названия: «семейно-клановая», «партийно-вотчинная», «коррупционная система» и пр. Но поскольку, ни из одного из этих названий не видно, может ли эта система быть изменена, как проводить изменения, и в каком направлении, весь «анализ» сводится к непрерывному обругиванию «системы» и народа, который в ней почему-то живет и не разрушает её, и после каждой, т.н. «революции», восстанавливает. Старинный красивый обычай. Значит, дело в чём-то другом. Это и надо исследовать.

TIME . KZ . «Елжан БИРТАНОВ: Покажите, чего не хватает, а мы проверим» — О штрафах для тех, кто не проходит скрининги и отказывается от бесплатной вакцинации, о поставках бесплатных лекарств на следующий год и ограничении мест для курения — в эксклюзивном интервью с министром здравоохранения РК Елжаном БИРТАНОВЫМ — В списке бесплатных лекарств более четырехсот наименований, и в каждом конкретном случае нужно разбираться, почему нет той или иной позиции в конкретной поликлинике. Мне кажется, что мы вместе с вами проделали большую работу. Она была нестандартная: вы нас критиковали — мы давали аргументы. Но в итоге увеличилось количество людей, которых мы поставили на учет, в частности по диабету. Они болели, но не знали, что им положены бесплатные лекарства. У нас статистика заболеваемости выросла, так как мы потребовали, чтобы все такие пациенты были введены в компьютерные системы, в регистры.

«Доктор Смерть» — В Алматы после операции пластического хирурга Дмитрия ПИСАРЕВА умерла вторая за два года пациентка — чиновники Минздрава не запрещали ему продолжать хирургическую деятельность.

«Мимо базы» — По самым скромным подсчетам, теневой доход “помогаек” в автоЦОНах Алматы достигает 3 миллионов тенге в день. Оперативные сводки антикоррупционной службы красноречиво свидетельствуют: в коридорах автоЦОНов страны буйным цветом расцветает мздоимство. В одном случае борцы с коррупцией демонстрируют нам кадры оперативного видео из Караганды, где “помогайка” на территории спецЦОНа по оформлению автомототранспорта уверенно заявляет: “Присутствие автовладельца необязательно, достаточно представить лишь удостоверение личности человека, на которого нужно оформить машину…” В другом случае охранник автоЦОНа Тараза гарантирует автолюбителю оформление без очереди и прочей волокиты. Цена вопроса смехотворная — 15 тысяч тенге. Более того, за такую же мзду рядовой охранник может помочь восстановить просроченные либо утерянные водительские права. О безграничных возможностях директора любого автоЦОНа в стране и работающих там офицеров полиции можно лишь догадываться…

CARAVAN . KZ . Олег ГУБАЙДУЛИН — «Водитель «Скорой» простил избившего его гражданина Турции. Но почему иностранца простили в полиции?» — Суд освободил гражданина Турции Демира Эбузера АЛИ, избившего в Алматы водителя “скорой помощи” Николая КУЧМУ, от уголовной ответственности. Как оказалось, поводом для столь гуманного решения стали заявления самого потерпевшего, который простил своего обидчика… Должен признаться, меня, да и, наверное, многих других граждан Казахстана теперь мучает вопрос: а не станет ли нехорошее поведение турецкого подданного примером для других потенциальных нарушителей? И, кстати, не собираются ли сотрудники местной полицейской службы города Алматы привлекать Демира Эбузера Али к административной ответственности за нарушения ПДД? Вроде бы у нас за выезд на встречную полосу лишение водительских прав предусмотрено? Или же опять простим иностранца?

KAPITAL . KZ . «Мажилис одобрил поправки в бюджет на 2018−2020 годы» — Депутаты мажилиса одобрили поправки в республиканский бюджет на 2018−2020 годы. В уточненном документе по-новому скорректирован обменный курс, а также цена на нефть. «Расчетный курс доллара увеличен с 340 до 350 тенге. Цена на нефть с начала года демонстрирует изменчивую тенденцию, при этом минимальное значение достигло 62,6 доллара за баррель. Согласно консенсус-прогнозу международных организаций, цена на нефть составит 69 долларов за баррель. С учетом этого цена на нефть повышена с 55 до 60 долларов за баррель», — сообщил министр национальной экономики Тимур СУЛЕЙМЕНОВ на пленарном заседании в мажилисе.

KURSIV . KZ . «В случае чего может произойти девальвация тенге?» — Резкая девальвация курса национальной валюты возможна в случае ухудшения внешней конъюнктуры, в частности – падений цен на нефть, считает экономист, старший партнер Центра стратегических инициатив (CSI) Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ.

INFORMBURO . KZ . Асем ДИТЧ — «Казахстанским учителям нужно дать свободу. Система образования их запугала и излишне загрузила» — Поэтому, мне, как родителю, вообще всё равно, какого цвета волосы у учителя химии, пусть мой ребёнок чувствует себя комфортно на этом уроке и достигнет учебного стандарта. И ещё я хочу, чтобы моего ребёнка обучал свободный человек, не боящийся Системы, не запуганный проверками РайОО и ГорОО и не задёрганный поборами. Потому что я за признание педагогов в казахстанском обществе, я за их освобождение от поборов и унизительного принуждения затыкать дыры на всяческих собраниях и отчётах. Я за то, чтобы дать казахстанскому учителю Свободу.

365 INFO . KZ . «Власти прячутся от соцсетей, хотя должны жить там» — В стране существует кризис коммуникаций. Он ярко проявился во время террористических угроз и дает знать о себе сейчас. В случае террористического акта одна из самых важных задач, которую должны выполнять власти, это предоставить гражданам достоверную информацию о том, что произошло и что делать. А также объяснить людям, как они могут защитить себя и свои семьи. Люди в таких ситуациях должны видеть, что делает правительство и как оно реагирует на атаку. Это отмечает в своем исследовании Анна ГУСАРОВА, эксперт КИСИ.

«Что нужно для улучшения жизни стариков, рассказал эксперт» — Нынешний размер пенсий совсем невелик, а соцобслуживание не соответствует принятым стандартам. Если нельзя серьезно повысить размер пенсий, нужно хотя бы улучшить качество социального обслуживания стариков. Нынешнее его состояние не выдерживает никакой критики. Средняя зарплата соцработников около 30 тыс. тенге, и предъявлять к ним какие-то особые требования просто невозможно. Об этом говорил историк и политолог Булат СУЛТАНОВ на круглом столе «Бедность и реальные доходы пожилых людей в Евразии: состояние и перспективы».

SAYASAT . ORG . «Некоторые думают, что смена алфавита, это смена букв. Нет, это не так» — На сегодня в Казахстане проходит первый этап перехода на латинский алфавит и заключает он в себя создание рабочих групп по орфографической работе, разработке методики обучения, изучения и постепенного внедрения в образовательную систему, терминологическая рабочая группа для систематизации терминологического фонда казахского языка на основе латинской графики и группа по разработке орфоэпии казахского алфавита на латинскую графику, и этот этап будет длиться до 2020 года. Также с начала 2018 года работает рабочая группа по техническому и информационному сопровождению для адаптирования латинской графики к IT-технологиям и информационным пространствам.

AZATTYQ . ORG . «Экспертное мнение. Почему в Казахстане насилуют детей?» — В Казахстане продолжают множиться случаи, доказанные и предполагаемые, сексуального насилия над детьми. Эксперты сходятся во мнении, что такие преступления питает комплекс причин, поэтому бороться с ними нужно не только на разных уровнях, но и не теми методами, к которым прибегает государство.

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