Казахстанские департаменты внутренних дел переименованы в департаменты полиции

Астана. 18 октября. КазТАГ — Департаменты внутренних дел (ДВД) в Казахстане переименованы в департаменты полиции. Соответствующее постановление правительства от 16 октября 2018 года за №637 опубликовано в информационно-правовой системе нормативных правовых актов «Әділет».

Согласно приложению к постановлению, областные департаменты внутренних дел, а также ДВД Астаны, Алматы и Шымкента называются департаментами полиции. Районные управления и отделы внутренних дел стали управлениями и отделами полиции. ДВД на транспорте переименован в департамент полиции на транспорте.

Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

Как уже сообщалось, поправки в законодательство о переименовании полицейских органов сделаны по поручению главы государства. Планируется, что департаменты полиции будут заниматься только полицейскими функциями.