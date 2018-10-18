Проект строительства горнолыжного курорта на Кок-Жайляу не учитывает селевую и сейсмическую опасность

Астана. 18 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. Проект строительства горнолыжного курорта в урочище Кок-Жайляу не учитывает селевую и сейсмическую опасность, сообщил доцент кафедры географии и ландшафтоведения географического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Хорошев.

«Проект курорта умалчивает о большом количестве рисков, которые неприемлемы в силу большого количества необратимых удаленных эффектов, распространяющихся далеко за пределами курорта. Есть еще один вариант, что проектировщики не знают об этих рисках, они их не предполагают, не догадываются, но в это не верится. Не верится, что проектировщики, живущие в Алматы, не догадываются подумать о селях и землетрясениях», — сказал А.Хорошев на заседании «Кок-Жайляу: вызовы и решения» в Астане в четверг.

«Другой вариант, что проектировщики привлекли хороших экспертов, те сделали все как есть, а потом часть из окончательного документа вырезано. Тогда это не очень хорошо, мягко говоря. Но есть еще вариант, что проектировщик умалчивает о рисках. Какой из этих вариантов в реальности существует, я не знаю, но любой из них очень странный», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что, согласно концепции строительства курорта, планируется создание на различных высотах лифтов и подъемников, которые потребуют проведение земляных работ на высотах 2,6-3 тыс.м.

Другим опасным фактором, по его мнению, может стать эффект от большого потока машин на сильно перегруженную дорогу.

«Если создается курорт, то это дополнительный поток людей и машин. Значит, будут пробки или дорогу придется расширять. Если посмотреть карту, то расстояние между дорогой и рекой маленькое. Если в другую сторону, то там крутой склон, который нельзя подрезать», — добавил доктор географических наук.

Кроме того, он коснулся вопроса доступности этой территории в будущем для казахстанцев с невысокими доходами.

Эксперт привел в пример свое посещение Шымбулака, где он воспользовался различными услугами, рассчитанными «для определенной категории людей, способных заплатить за свой отдых немалые деньги».

«Есть другая социальная категория людей, которые живут в Алматы, у которых другой доход. Возможно, для них «Кок-Жайлау» предоставляет какую-то другую возможность. Нужно заботиться обо всех своих туристах. Если здесь возникнет второй курорт, аналогичный Шымбулаку, то значительная часть жителей города лишается возможности получить альтернативный вид отдыха. «Кок-Жайлау» в современном состоянии и в сочетании с Шымбулаком — то самое необходимое для Алматы сочетание контрастных рекреационных угодий для разных социальных групп. Повторяю, что возможность сохранения биоразнообразия, сохранения возможности посещения при минимальном благоустройстве — это фактор снижения социальной конфликтности», — отметил А.Хорошев.

В свою очередь исполнительный директор общественного «Таусар фонда» Ажар Джандосова напомнила, что ранее власти Алматы обещали строить в урочище только общественные зоны. Однако начало проекта приведет не только к уничтожению уникальной природной экосистемы, но в скором времени там может появиться множество коттеджей, считает она.

«Это единственное незастроенное коттеджами место в Алматы. Мы подозреваем и давно об этом говорим, что как только туда будет проведена инфраструктура, как только там появятся дороги и коммуникации, будут построены частные коттеджи. Для этого много что делается. Уже построена огромная электроподстанция, которая портит не только вид. Наш эксперт из Москвы говорит о том, что она по мощности своей превосходит подстанцию, которая была построена для сочинской олимпиады», — рассказала журналистам А.Джандосова.

В то же время она уточняет, что в фонде не против развития туризма в целом и создания возможностей для посещения туристами Казахстана, но фонд однозначно против проведения все этих работ именно на Кок-Жайляу.

«Вокруг Алматы есть 18 различных лыжных курортов, в которые можно вкладывать и развивать. Есть много других мест, которые гораздо более приемлемы. В том виде, в котором он сейчас существует, он представляет необыкновенную ценность. Наши эксперты говорят, что самая большая ценность в мире сейчас — это именно нетронутая природа. Сейчас огромный дефицит нетронутой природы. Это то, чем мы должны гордиться, что мы должны беречь и от чего сможем в будущем получить эффект», — объяснила А.Джандосова.

Согласно распространенной в ходе заседания информации, урочище Кок-Жайляу до 2014 года входило в состав Иле-Алатауского национального парка, который был создан в 1996 году для сохранения уникальных экосистем и ландшафтов Заилийского Алатау. Флора насчитывает 811 видов растений, 17 из которых занесены в Красную книгу Казахстана. Фауна представлена более 1700 видами животных, в Красную книгу из них занесены 13 видов птиц и 8 видов млекопитающих.

Как сообщалось, власти Алматы приняли решение о строительстве курорта «Кок-Жайлау». Согласно планам, строительство намерены начать в 2020 году, его ориентировочная стоимость – $200 млн. На эти средства планируют построить спортивно-развлекательный комплекс, включающий горнолыжный курорт, гостиницы, рестораны, ледовый каток, танцплощадки, гондольную дорогу Медео — Кок-Жайляу.