4 млн евро инвестировали в сервис поминутной аренды автомобилей в Алматы

Алматы. 19 октября. КазТАГ — В Алматы за счет итальянских инвестиций запущен крупнейший в стране каршеринг-сервис Anytime, сообщает пресс-служба акима города.

«С помощью нашего мобильного приложения можно найти свободный автомобиль, произвести оплату и использовать его для своих поездок в пределах алматинской агломерации. Клиентам сервиса не нужно заправлять, мыть авто, оплачивать парковку или оставлять его в определенном месте», — приводятся слова президента международного холдинга «Микро Капитал» Трани Винченцо в сообщении, распространенном в пятницу.

К примеру, на арендованном автомобиле можно передвигаться не только в пределах города, но и отправиться до основных туристических дестинаций, в том числе Медеу, БАО и даже съездить до Капшагая. Автомобиль с автоматической коробкой передач оборудован камерой заднего вида, навигатором и климат контролем, уточняется в сообщении.

Сегодня в проект инвестировано 4 млн евро и уже доступно 100 новых автомобилей марки Volkswagen Polo. В следующем году планируется расширение автопарка до 500 автомобилей и создание новых рабочих мест.

«В Алматы у нас уже трудоустроены 50 местных специалистов со средней заработной платой порядка Т300 тыс.», — добавил президент холдинга.

Поскольку в Алматы, в рамках трансформации города, создается пешеходная и велосипедная инфраструктура, компанией рассматривается возможность создания в следующем году сервиса по прокату электрических самокатов.

До конца года долю нового общественного транспорта планируется довести до 80%, резюмируется в сообщении.