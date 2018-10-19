Более 200 тонн сельхозпродукции не разрешили ввезти из Казахстана в Россию

Алматы. 19 октября. КазТАГ – Более 200 тонн сельскохозяйственной продукции не разрешили ввезти из Казахстана в Россию, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«За период с 1 по 18 октября должностными лицами управления Россельхознадзора по Омской области пресечен незаконный ввоз на территорию России из Казахстана 17 партий растительной продукции с высоким фитосанитарным риском, весом более 200 тонн», — сообщили в ведомстве в пятницу.

Отмечается, что продукция была задержана на российско-казахстанском участке государственной границы РФ в МАПП «Ольховка», МАПП «Исилькуль» и ДАПП «Одесское».

«При проверке сопроводительных документов и осмотре грузов установлены следующие нарушения: в трех случаях продукция (перец, баклажаны, огурцы) общим весом 29 тонн происхождением Республика Казахстан, ввозилась без фитосанитарных сертификатов страны экспортера; в шести случаях фитосанитарные сертификаты на партии продукции (виноград, хурма, слива, мука, лук репчатый, огурцы) общим весом 94,371 тонны происхождением Республика Казахстан признаны недействительными», — говорится в сообщении.

В четырех случаях, по данным Россельхознадзора, партии продукции (виноград, орехи, сухофрукты, слива свежая) общим весом 79,24 тонны происхождением Кыргызской Республики сопровождались недействительными фитосанитарными сертификатами, выданными в адрес получателя, которому на 30 дней приостановлена выдача фитосанитарных сертификатов.

«Перевозчики привлечены к административной ответственности. Под контролем должностных лиц управления Россельхознадзора осуществлен возврат автомашин с территории России в Казахстан», — добавили в ведомстве.