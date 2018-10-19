Алматы. 19 октября. КазТАГ — ДНК свиньи обнаружили в халяльных колбасах столичной фирмы, сообщил советник ОО «Национальное общество по защите прав потребителей «Сапа» Алиакпар Матишев.

«Общественное объединение «Сапа» обнаружило очередную порцию свиньи. На этот раз от ТОО «Апрель 2030» (г. Астана, ул. Коктал, 9). Экспертиза выявила наличие ДНК свиньи (SUS) в колбасе вареная Астана «Халал», первый сорт», — написал в пятницу А. Матишев на своей странице в Facebook.

Напомним, 5 октября сообщалось, что ДНК свиньи обнаружили в халяльных колбасах двух казахстанских фирм.

«Вы помните наши находки фальсификата молока. Вчера мы опубликовали обнаружение ДНК свиньи в колбасе «Мусульманская» ТОО «МПЗ Бижан» (г. Алматы, ул. Дулатова, 52 «Б»). Сегодня к нам пришли новые результаты испытаний. В этот раз ДНК свиньи обнаружена в колбасе полукопченой «Дастархан», которую производит ТОО «Рубиком» (г. Павлодар, ул. Генерала Дюсенова, 3/1). Как видите на колбасе стоит надпись «без содержания свинины». ТОО «Рубиком» рекламирует свою продукцию как эталон качества, соответствующий мировым стандартам», — говорилось в сообщении пресс-службы ОО «Национальное общество по защите прав потребителей «Сапа», опубликованном на странице общества в Facebook.