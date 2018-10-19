Гениальность Леонардо да Винчи связали с его возможным косоглазием

Алматы. 19 октября. КазТАГ – Гениальность легендарного средневекового итальянского художника и ученого Леонардо да Винчи связали с его возможным косоглазием, сообщает «Популярная механика».

«Косоглазие – болезнь, при которой человеку трудно или вовсе невозможно ориентировать свои глаза так, чтобы оба зрачка были направлены на рассматриваемый предмет. Хотя бы один из них будет смотреть немного в сторону. Офтальмологи выделяют прерывистое косоглазие, при котором человек все-таки может иногда выровнять глаза. Эта болезнь, как ни странно, иногда благотворна для живописцев, поскольку может усиливать стереоскопическое зрение. Считается известным, что ей страдали Рембрандт, Дюрер и Дега. Это выяснено по автопортретам художников, на которых заметно неправильное положение зрачков. Леонардо заподозрил в косоглазии офтальмолог из Лондонского университета Кристофер Тайлер», — говорится в сообщении в пятницу.

Врач аргументировал свою версию шестью работами, которые, как считается, имеют черты портретного сходства с Л. да Винчи, в числе которых и автопортрет художника, написанный уже в старости.

«Знаменитый рисунок Витрувианского человека и картины «Иоанн Креститель» и «Спаситель мира» автопортретами, строго говоря, не являются, но искусствоведы полагают, что образцом для художника был он сам. Наконец, скульптура Давида и терракотовый бюст молодого воина, работы Андреа дель Верроккьо, были созданы в те годы, когда совсем молодой Леонардо был у него подмастерьем и мог быть натурщиком. Во всяком случае, черты лица обеих статуй считаются похожими на него. Во всех случаях, автор исследования уверен, что ему удалось выявить типичную для косоглазия неправильность положения зрачков», — сказано в сообщении.