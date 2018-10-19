Главы казахстанских госорганов, пресекшие факт коррупции подчиненных, не будут наказаны

Астана. 19 октября. КазТАГ — Председатель АДГСПК РК Алик Шпекбаев поднял вопрос введения персональной ответственности руководителей за коррупцию со стороны назначенных людей, сообщает пресс-служба агентства.

«Если руководитель сам выявил факты коррупции и принял исчерпывающие меры по их недопущению и пресечению, то это не повлечет никаких дисциплинарных мер. Но если такие факты будут выявлены компетентными органами, и они носят системный характер, ответственность придется нести руководителю», — сказал А. Шпекбаев на расширенном заседании коллегии агентства в пятницу.

По его словам, с начала 2019 г. будет запущена программа «Регионы, свободные от коррупции», разработанная на основе проекта «Астана – адалдық алаңы». Это позволит осуществить масштабную «перезагрузку» региональных госорганов за счет автоматизации госуслуг, открытости бюджетов, персональной ответственности руководителей, прозрачности госзакупок и других индикаторов.

В контексте повышения эффективности противодействия коррупции усилия агентства будут направлены на создание новых «точек роста» во взаимодействии с институтами гражданского общества.

«Чем больше НПО и отдельных активистов в этой сфере, тем быстрее мы обретем сильный социальный антикоррупционный иммунитет», — считает А. Шпекбаев.

Также им отмечена перспективность проекта «Защита бизнеса и инвестиций», под сопровождением которого в настоящее время находится 162 бизнеса общей стоимостью около Т6 трлн.