Вопросы урегулирования ситуации на Корейском полуострове обсудил Назарбаев на полях саммита форума «Азия – Европа»

Астана. 19 октября. КазТАГ — Вопросы урегулирования ситуации на Корейском полуострове обсудил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на полях саммита форума «Азия – Европа», сообщает пресс-служба главы государства.

«(Н. Назарбаев провел – КазТАГ) встречи на полях XII саммита форума «Азия – Европа» в Брюсселе (Королевство Бельгия). В ходе саммита глава государства встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином», — говорится в сообщении Акорды в пятницу.

Как уточняется, стороны обсудили наиболее актуальные проблемы международной повестки дня, в том числе вопросы урегулирования ситуации на Корейском полуострове.