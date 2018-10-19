Вопросы урегулирования ситуации на Корейском полуострове обсудил Назарбаев на полях саммита форума «Азия – Европа»

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Астана. 19 октября. КазТАГ — Вопросы урегулирования ситуации на Корейском полуострове обсудил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на полях саммита форума «Азия – Европа», сообщает пресс-служба главы государства.

«(Н. Назарбаев провел – КазТАГ) встречи на полях XII саммита форума «Азия – Европа» в Брюсселе (Королевство Бельгия). В ходе саммита глава государства встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином», — говорится в сообщении Акорды в пятницу.

Как уточняется, стороны обсудили наиболее актуальные проблемы международной повестки дня, в том числе вопросы урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

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