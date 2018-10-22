Экс-советника Атамбаева арестовали до 28 ноября

Алматы. 22 октября. КазТАГ – Бывший советник экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Икрамжан Илмиянов арестован решением Первомайского районного суда Бишкека до 28 ноября, пишет КирТАГ.

«Судья Первомайского районного суда Бишкека в субботу, 20 октября, принял решение арестовать экс-советника президента Кыргызстана Атамбаева Икрамжана Илмиянова», — говорится в сообщении в понедельник.

В следственном изоляторе государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) КР он просидит до 28 ноября.

Ему предъявили обвинение по ст. 166 (мошенничество) УК КР.

По версии следствия, он получил $150 тыс. от одного из бизнесменов, когда занимал должность замруководителя аппарата президента.

Отмечается, что слушание прошло в закрытом режиме, журналистов в зал заседаний не пустили.

Напомним, 19 октября в ГКНБ сообщили, что бывший приближенный А. Атамбаева был объявлен в розыск по подозрению в коррупции.

20 октября стало известно, что Икрамжан Илмиянов был задержан в Москве и его доставили в Бишкек.

Официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева, комментируя задержание Илмиянова, выразила надежду, что следствие будет вестись объективно и беспристрастно, отметив, что он ни от кого не прятался и никакие повестки ему домой не приходили.

Этот факт после оглашения решения суда подтвердил и его адвокат Сергей Слесарев. Защитник Илмиянова считает задержание своего подопечного незаконным.