Названо имя возможного заказчика убийства саудовского журналиста в Турции

Алматы. 23 августа. КазТАГ – Названо имя возможного заказчика убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Турции, сообщает турецкое издание Sabah.

«Приказ об убийстве журналиста Д. Хашкаджи отдал заместитель руководителя службы общей разведки – советник наследного принца Саудовской Аравии Ахмед Асири. Приказ получил атташе генерального консульства Судовской Аравии в Стамбуле Ахмед Адбулла Альмузаини», — сообщил во вторник источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, А. Альмузаини находился в здании 28 сентября.

«Именно в этот день журналист впервые пришел в генеральное консульство, чтобы договориться о следующем визите для получения документов, необходимых ему для вступления в брак. На следующий день атташе вылетел в Эр-Рияд, где встретился с А. Асири и был посвящен в подробности плана убийства. Ему выделили 15 человек. 1 октября А. Альмузаини вернулся в Стамбул и передал приказ генконсулу Саудовской Аравии Мухаммеду аль-Утейби. После убийства Д. Хашкаджи 2 октября А. Альмузаини вновь вылетел в Саудовскую Аравию», — сказано в сообщении.

Напомним, 2 октября Д. Хашкаджи прибыл в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, ему надо было оформить документы. С того дня мужчину никто не видел.

7 октября советник президента Турции Ясин Актай заявил, что пропавший журналист, возможно, был убит в здании консульства.

20 октября генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб признал, что Д. Хашкаджи был убит в ходе конфликта на территории генерального консульства королевства в Стамбуле.

23 октября глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек сообщил о том, что тело убитого журналиста нашли в колодце в резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле.

Д. Хашкаджи был известен критикой политики Эр-Рияда. Он переехал в США в 2017 году и работал для The Washington Post. Друзья журналиста рассказали, что последние несколько месяцев власти королевства под разными предлогами пытались вернуть мужчину на родину, предлагали высокооплачиваемую работу на правительство и защиту.

Мировое сообщество осудило убийство Д. Хашкаджи. Соответствующее заявление с решительным осуждением преступления 22 октября распространило и министерство иностранных дел Казахстана.