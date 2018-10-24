Астанинский формат по Сирии подвергается нападкам из-за своей эффективности – МИД РФ

Алматы. 24 октября. КазТАГ — Астанинский формат по Сирии подвергается нападкам ряда игроков по причине своей эффективности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Все объективные наблюдатели признают, что астанинский формат – наиболее объективная структура для продвижения по всем трекам преодоления сирийского кризиса. Видимо, поэтому астанинский формат является объектом нападок со стороны тех, кто думает не об интересах сирийского народа, а о своих геополитических замыслах в этом регионе», — приводит ТАСС слова С. Лаврова, заявившего об этом в среду на встрече с замглавами МИД «астанинской тройки».

«Рассчитываю, что в ходе вашего пребывания в Москве мы сможем оценить ситуацию, как она выглядит на данный момент, и согласовать дополнительные шаги по продвижению тех целей, которые поставлены нашими лидерами и которые прямо сформулированы в интересах полной реализации резолюции Совета безопасности ООН 2254», — подчеркнул глава российского дипведомства.

Как сообщается, заместители глав МИД Ирана и Турции Хосейн Ансари и Седат Онал находятся в Москве с рабочим визитом. Накануне они провели отдельную встречу с российским коллегой Сергеем Вершининым.

Ранее С. Лавров сообщил, что Россия готовится к проведению на своей территории нового саммита в астанинском формате по Сирии.

«Состоялось уже три саммита (в астанинском формате – КазТАГ): в Сочи, Тегеране и Стамбуле. Теперь наша очередь готовить очередной саммит», — сказал С. Лавров на встрече с замглавами МИД астанинской тройки в среду.

Напомним, в Астане состоялись девять раундов переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Главным результатом встреч в столице Казахстана стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране.