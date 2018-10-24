Алматы. 24 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Чиновники отраслевых министерств в Казахстане не поддерживают программу поддержки въездного туризма, считает президент Казахстанской туристской ассоциации (КТА) Роза Асанбаева.

«Проект госпрограммы по развитию въездного и внутреннего туризма РК на 2019-2023 годы разработан министерством туризма и спорта совместно с национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и туристским сообществом. Она предполагает ряд льгот, преференций, даже бюджетных вложений, с чем не согласны ряд отраслевых министерств, от которых реализация этих мер зависит», — сказала Р. Асанбаева на пресс-конференции в среду.

В частности, участники рынка предложили ряд мер по либерализации визового законодательства (отмену приглашений при оформлении виз), принятию политики открытого неба и созданию национального лоукостера (что должно сказаться на повышении транспортной доступности), а также выделению натурных грантов в виде земельных участков для строительства туробъектов, выдаче «длинных» кредитов.

Более того, в программе есть детальные расчеты. При условных потерях государства в размере Т25 млрд в виде недополученных налогов (предлагается освобождение занимающихся въездным туризмом фирм от корпоративного подоходного, имущественного и земельного налогов на 10 лет), а также вложения бюджетных средств в инфраструктуру в размере Т300 млрд экономика получит около Т600 млрд прямых инвестиций.

«Эти цифры доведены до министерства экономики, но там начинают требовать расчетов эффективности по каждому пункту детально. Например, создание туристической полиции – имиджевая мера, а у нас требуют обосновать экономический эффект от ее создания. Могу открыто сказать, что нас не поддерживают министерство инвестиций и развития, сельского хозяйства, экономики. От первого зависит строительство инженерных коммуникаций, от второго – управление национальными природными парками (которые можно было бы передать в доверительное управление бизнесу), от третьего – введение налоговых преференций. Хотелось бы, чтобы чиновники отраслевых ведомств поднялись над своими ведомственными интересами и увидели огромный потенциал туротрасли», — полагает директор КТА Рашида Шайкенова.

«Если чиновники не принимают предложения бизнеса, пусть приводят контраргументы, иначе при их игнорировании мы рискуем принять еще одну беззубую программу», — добавил исполнительный директор туристской ассоциации Восточного Казахстана Серик Жунусов.

Если чиновники указанных министерств не согласятся на конструктивный диалог, игроки туристического рынка намерены обратиться напрямую к главе государства.