Алматы. 24 октября. КазТАГ — Иран свел уровень импорта пшеницы до нулевого уровня, сообщает ИрТАГ.

«Благодаря эффективным мерам, принятым в стране в последние годы, Иран стал самодостаточным в производстве пшеницы таким образом, что объем импорта пшеницы в страну был сведен до нулевого уровня», — сообщил комиссар проекта по пшенице министерства сельскохозяйственного развития Ирана Эсмаил Эсфандиари, выступая на втором совещании по культивированию технических культур, в иранской провинции Казвин.

Также он указал на самодостаточность страны в производстве пшеницы.

«В 2011 году в страну было импортировано пшеницы более чем на $2,6 млрд, но темпы импорта с тех пор сведены до нулевого уровня», — добавил Э. Эсфандиари.

Он отметил, что в текущем сельскохозяйственном году для возделывания пшеницы будет подготовлено более 5,8 млн га сельскохозяйственных угодий.