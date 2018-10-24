К четырем годам ограничения свободы приговорили учителя математики в ЗКО, похвалившего убийц Дениса Тена

Уральск. 24 октября. КазТАГ – Уральский городской суд приговорил к четырем годам ограничения свободы учителя математики Зеленовского района Западно-Казахстанской области Шерхана Байзенова, опубликовавшего в соцсетях пост в поддержку убийц фигуриста Дениса Тена.

«Признать Ш. Байзенова виновным по ст. 174 УК РК (возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни) и приговорить к четырем годам ограничения свободы», — зачитал приговор судья Уральского городского суда Кайрат Утешев в среду.

Отметим, что после убийства Д. Тена Ш. Байзенов опубликовал в соцсетях пост в поддержку убийц фигуриста, назвав их «красавчиками», и, добавив, что «ради одного китайца не стоит плакать». Позже Ш. Байзенов раскаялся в своем поступке, сообщив, что не знал, кто такой Д. Тен, и попросил у родных погибшего и других казахстанцев прощения. После случившегося в школе его отстранили от работы учителем.

23 октября сообщалось, что в ходе судебных прений прокурор отказал подсудимому в заключении процессуального соглашения и попросил суд лишить Ш. Байзенова свободы сроком на три года. Сам подсудимый в последнем слове заявил, что раскаивается и просил суд не лишать его свободы, так как, по его словам, он является единственным кормильцем больной матери.

Напомним, казахстанский фигурист Д. Тен умер 19 июля в реанимации в Алматы после ранения ножом на пересечении ул. Курмангазы и ул. Байсеитовой. Предварительный диагноз при поступлении «Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение». Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов назвал ранение, повлекшее смерть фигуриста, несовместимым с жизнью.

В ДВД Алматы причиной нападения на спортсмена назвали попытку кражи зеркал с его автомобиля двоими злоумышленниками. По информации полицейских, в результате возникшей потасовки Д. Тену было нанесено ножевое ранение.

Подозреваемые в убийстве задержаны и находятся под арестом. Дело расследуется по факту убийства, разбоя, кражи и недонесении о преступлении.

Гибель Д. Тена вызвала широкий общественный резонанс. Казахстанцы потребовали отставки министра внутренних дел К. Касымова и реформ в полиции после случившегося в Алматы, обвиняя полицию в том, что трагедии можно было бы избежать, если бы правоохранительные органы работали эффективней.

Заслуженный мастер спорта Казахстана, бронзовый призер Олимпиады-2014, победитель Чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр и обладатель множества других наград Д. Тен стал самым титулованным спортсменом по фигурному катанию в истории Казахстана. Всего на счету казахстанца 10 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей, подавляющее большинство которых он завоевал на международных турнирах. В текущем рейтинге Международного союза конькобежцев он входил в десятку лучших фигуристов мира. Знаменитый казахстанский спортсмен умер в возрасте 25 лет.