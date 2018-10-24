Компанию Kcell обвинили в нарушении антимонопольного законодательства

Астана. 24 октября. КазТАГ – АО «Кселл» обвиняется в нарушении антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба министерства национальной экономики Казахстана.

«По итогам расследования в действиях АО «Кселл» выявлены факты злоупотребления доминирующим положением, выразившиеся в установлении условий тарифных планов, ущемляющих законные права абонентов при оказании услуг доступа к мобильному интернету по товарному знаку Kcell (в том числе не доведение до абонента информации о переходе на более высокую тарификацию при исчерпании абонентом бонусного пакета услуг с ограничением возможности абонента в досрочном переподключении тарифных планов, ненадлежащее информирование абонентов о существенных условиях тарифных планов)», — сообщили в МНЭ в среду.

В ведомстве уточнили, что расследование было проведено после жалобы на действия оператора.

«Предметом жалобы потребителя явились действия АО «Кселл» по списанию более Т30 тыс. после превышения лимита доступа в интернет согласно тарифному плану «Алга-1» и не уведомлению потребителя о начале взимания платы за доступ в интернет по тарифу Т20 за 1 Мб», — пояснили в миннацэкономики.

Отмечается, что по итогам расследования в отношении АО «Кселл» возбуждено административное дело, материалы направлены для рассмотрения в суд.

«За злоупотребление доминирующим положением объекту расследования грозит штраф в размере 5% от дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности. Кроме того, в адрес АО «Кселл» внесено предписание о прекращении нарушений норм Предпринимательского кодекса и устранении их последствий, включая возврат средств потребителям», — говорится в сообщении.