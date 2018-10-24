У России и Казахстана нет противоречий, которые стоили бы торговой войны: на кону рынок более чем в $300 млн

Алматы. 24 октября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Ограничение поставок казахстанской продукции на российский рынок связаны с жестким применением ветеринарных и фитосанитарных стандартов надзорными органами двух стран, считает эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента РК Сергей Домнин.

«Последняя серия событий, связанных с ограничением поставок казахстанской продукции на российский рынок связана не с реэкспортом товаров, которые были произведены ненадлежащим образом, или были реэкспортированы подсанкционные товары, а с жестким применением ветеринарных и фитосанитарных стандартов казахстанским и российским регуляторами – комитетом ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства РК с одной стороны и Россельхознадзором – с другой», — прокомментировал С. Домнин ситуацию вокруг экспорта казахстанской агропродукции в РФ.

Напомню, продолжил эксперт, что к концу сентября — началу октября стороны пришли к ситуации, когда мог быть объявлен взаимный запрет на поставки животноводческой продукции.

«Речь идет о товарообороте объемом свыше $300 млн, причем казахстанская часть – 1/6 товарооборота по данным товарным группам», — уточнил С. Домнин.

Претензии Россельхознадзора были связаны с тем, отметил эксперт, что по казахстанским документам невозможно точно определить страну происхождения сырья готового продукта или полуфабриката, ввозимого на территорию РФ.

«На том основании, что казахстанских предприятий-экспортеров нет в российской системе «Меркурий» (система электронной сертификации и трекинга поднадзорных грузов), Россельхознадзор ограничивал ввоз казахстанской сельхозпродукции», — поясняет С. Домнин.

По его мнению, казахстанская сторона в ответ заявила, что у ряда российских продуктов нет 32-значного кода, по которому в базе «Меркурий» можно было бы определить производителя.

«В итоге стороны договорились интегрировать две системы электронной ветсертификации («Меркурий» и Единая автоматизированная система управления МСХ РК), но и тут возникли разногласия: казахстанский минсельхоз стремился получить неограниченное количество времени на интеграцию, Россельхознадзор хочет, чтобы процедура завершилась до 1 ноября, в противном случае с этого дня ввоз продукции казахстанского животноводства будет закрыт», — детализирует эксперт.

Оба регулятора предприняли упредительные меры, продолжил С. Домнин, чтобы показать серьезность своей позиции: в начале этого месяца были введены временные ограничения на ввоз продукции с нескольких птицефабрик РФ и РК, продукция еще нескольких предприятий по обе стороны границы будет подвергнута усиленному лабораторному контролю.

На вопрос, что может предпринять Казахстан, чтобы минимизировать издержки из-за проблем с транзитом грузов через территорию РФ, эксперт согласился, что «дополнительные проверки увеличивают издержки бизнеса и приводят к удорожанию конечной продукции, и с этим никто ни в РФ, ни в Казахстане не спорит». Вместе с тем, отметил С. Домнин, перед ветслужбами обеих стран стоит задача обеспечить безопасность продовольствия, которое производится внутри страны и импортируется.

«Россельхознадзор, который в последние 10 лет, был очень активно применяемым инструментом торговых войн РФ и Беларуси, в нынешнем случае вряд ли используется по этому назначению. У РФ и РК нет настолько серьезных противоречий, которые стоили бы торговой войны», — успокаивает эксперт.

Вероятнее всего, предполагает С. Домнин, мы наблюдаем недопонимание чиновников и проблемы исключительно технического характера, которые будут решены в ближайшее время, ведь обе стороны в этом крайне заинтересованы.

«Еще раз повторю: на кону рынок более чем в $300 млн. Причем, рынок достаточно устойчивый к экономическим кризисам, падению реальных доходов населения», — уточняет эксперт.

По словам эксперта ИМЭП С. Домнина, «лучшей стратегией казахстанских властей на этом направлении – находиться в постоянном контакте с российскими коллегами, а также своевременно информировать Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о нарушениях партнерами своих обязательств в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС)».