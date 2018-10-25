Бизнесмены Казахстана и Узбекистана заключили контракты на сумму более $1,5 млн

Астана. 25 октября. КазТАГ — Казахстанские бизнесмены заключили контракты с Узбекистаном на экспортные поставки товаров, сообщает пресс-служба Внешнеторговой палаты Казахстана (ВТП РК).

«Казахстанской стороной, в ходе переговоров с узбекскими предпринимателями, подписаны контракты на общую сумму более $1,5 млн, а также подписан договор о поставке 20 тыс. тонн корма для рыб», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Отмечается, что ВТП Казахстана в сотрудничестве с торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан при содействии посольства Казахстана в Узбекистане организовала Национальный стенд в рамках международной выставки «VIII Центрально-Азиатского торгового форума» в Ташкенте.

«Казахстан на форуме, посвященном теме «Новые горизонты в развитии торговли и инвестиций», был представлен 29 компаниями – производителями машиностроения, кабельно-проводниковой продукции, металлургии, агропромышленного сектора, товаров народного потребления, легкой промышленности, продуктов питания, строительства, а также предметов медицинского назначения. Им это дало возможность представить свою продукцию и приобрести большое количество потенциальных партнеров», — указывается в сообщении.