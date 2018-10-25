Если я в 2020-м году уйду, кто будет обеспечивать добрую жизнь для детей наших маленьких – Назарбаев

Алматы. 25 октября. КазТАГ – Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву во время официального визита в Финляндию 17 октября задали вопрос об участии в президентских выборах в 2020-м году, передает корреспондент агентства.

«Это очень часто задаваемый мне вопрос в последнее время. Если я в 2020-м году уйду, кто будет обеспечивать добрую жизнь для детей наших маленьких? А если серьезно, наверное, вы точно думаете, что я немало лет работаю на этом посту. Каждые пять лет меня избирали, и с большим преимуществом», — говорит Н. Назарбаев в видео, опубликованном на странице информационной программы «Настоящее время. Азия» в Facebook.

Также он сообщил, когда примет решение по этому поводу.

«И я, как первый президент независимого государства, основатель сегодняшнего Казахстана, мне предоставлено конституционное право выставлять свою кандидатуру. Наверное, такое решение я буду принимать в следующем году. А может быть в 2020-м. Вот тогда вы и узнаете», — отметил Н. Назарбаев.

Напомним, 17 октября Н. Назарбаев посетил с официальным визитом Финляндию, где встретился с президентом страны Саули Ниинисте.

Н. Назарбаев 22 июня 1989 года центральным комитетом Компартии Казахской ССР избран на должность первого секретаря. 24 апреля 1990 года Верховный совет Казахской ССР учредил должность президента Казахской ССР. Н. Назарбаева на сессии Верховного совета республики избрали первым в истории Казахстана президентом.