Казахстан осудил продолжающиеся преступления в штате Ракхайн Мьянмы

Астана. 25 октября. КазТАГ — На заседании Совета безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) по ситуации в Мьянме Казахстан осудил преступления, совершенные в штате Ракхайн, сообщается на сайте МИД РК.

«В ходе заседания СБ ООН выступил глава независимой международной миссии по установлению фактов в Мьянме Марзуки Дарусман, который рассказал о ситуации в Мьянме и продолжающихся нарушениях прав человека в отношении народности рохинджа», — говорится в сообщении в четверг.

Казахстан выразил серьезную обеспокоенность результатами расследования международной миссии и осудил преступления, совершенные в штате Ракхайн.

«Шокируют сообщения о вопиющих, массовых и систематических нарушениях прав человека в Мьянме, включая дискриминацию по этническому и религиозному признаку, продолжающуюся масштабную депортацию и систематическое притеснение мусульман-рохинджа», — заявил заместитель постоянного представителя Казахстана при ООН Канат Тумыш.

Представитель Казахстана отметил, что полное раскрытие информации о совершенных жестоких преступлениях и привлечение виновных к ответственности станет одним из предпосылок для возвращения мусульман-рохинджа в свои дома.

Более миллиона представителей народности рохинджа, большинство из которых составляют женщины и дети, по-прежнему вынуждены оставаться в чрезвычайно сложных условиях в лагерях беженцев в Бангладеш.

«В нынешней ситуации возвращение мусульман-рохинджа в штат Ракхайн невозможно, пока власти Мьянмы не ускорят процесс создания необходимых условий, не предоставят полную гарантию безопасности, а также доступ к образованию, занятости, здравоохранению и стабильные долгосрочные источники средств к существованию», — отметил представитель Казахстана.

Казахстан высоко оценивает усилия правительства Бангладеш по оказанию помощи беженцам, предоставляющего им жилье, медикаменты, продовольствие и призывает государства-членов ООН, международные организации продолжать оказывать этой стране и беженцам рохинджа необходимую поддержку.

В апреле этого года правительство Казахстана оказало гуманитарную помощь беженцам-рохинджа, размещенным на территории вблизи города Кокс-Базар в Бангладеш, на сумму в размере $500 тыс., которая доставлена к местам их временного проживания.