Редкой профессии по производству микрокальцита стали обучать в Текели

Талдыкорган. 25 октября. КазТАГ – Редкой профессии начали обучать в моногороде Текели, передает корреспондент агентства.

«Узкопрофильные курсы по специальности «Оператор дробильно-размольных и сортировочных машин», открытые в Текелийском университете Центральной Азии, нацелены на подготовку кадров для предприятий по выпуску микрокальцита. Они были открыты по просьбе местных недропользователей», — сообщил директор городской палаты предпринимателей Турысбек Жумадилов.

По словам эксперта, специалистов такого направления не обучают ни в одном высшем или среднем политехническом учебном заведении. Востребованность кадров связана с тем, что в Текели находятся шесть месторождений мрамора и 10 обрабатывающих предприятий, где производят микрокальцит, который является основным наполнителем сухих строительных смесей.

«Текелийский регион производит в стране более 60% микрокальцита. Ежегодная потребность специалистов составляет 10-15 человек. Поэтому при поддержке Университета Центральной Азии мы открыли специальный курс в рамках системы дуального обучения. То есть, участники получают 30% теории и остальные 70% проводят на практике. Главный результат этих обучений в том, что по окончанию занятий все выпускники трудоустраиваются на предприятия. Стоит отметить, что без трудоустройства не остается ни один выпускник», — подчеркнул Т.Жумадилов.

Длительность курса составляет 192 часа, где обучаются выпускники колледжей или самозанятые граждане. К слову, сам Т. Жумадилов, имея 10-летний опыт работы на обрабатывающих предприятиях, является преподавателем теоретических уроков. Практические занятия ведут ведущие специалисты, мастера заводов. На сегодня курсы уже прошли 65 человек.