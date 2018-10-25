Запуск с Байконура российского военного спутника назначен на конец декабря

Новости 110 0

Байконур. 25 октября. КазТАГ – Пуск ракеты-носителя (РН) «Протон» с космическим аппаратом (КА) «Благовест» предварительно назначен на 25 декабря, сообщает корреспондент КазТАГ.

«Пуск РН «Протон» с КА «Благовест» предварительно назначен на 25 декабря. Доставка спутника «Благовест» на космодром ожидается в середине ноября. После выгрузки космического аппарата в стенд начнутся комплексные проверки и испытания по подготовке спутника к запуску», — сообщил корреспонденту агентства источник на космодроме в четверг.

Это будет второй и заключительный в 2018 году старт РН «Протон» с космодрома Байконур. Ранее 19 апреля ракетой «Протон» также был успешно выведен на целевую орбиту аналогичный спутник министерства обороны России «Благовест».

Космический аппарат серии «Космос», представляет собой первый аппарат из четырех российских спутников связи тяжелого класса в интересах МО РФ «Благовест» (заводской индекс 14Ф149) производства ОАО «Информационные спутниковые системы» им. М.Ф. Решетнева. КА создан на базе негерметичной платформы тяжелого класса «Экспресс-2000». В составе спутника впервые применена полезная нагрузка разработки и изготовления ИСС.

Предыдущие два КА серии «Благовест» были запущен с космодрома Байконур 17 августа 2017 года и 19 апреля 2018 года.

Злоключения казахстанцев в России Злоключения казахстанцев в России
250

Военный спутник оснащен антеннами с контурной диаграммой направленности, волноводами Ка- и Ku-диапазонов частот для высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных, телерадиопрограмм, обеспечения телефонной и видеоконференцсвязи.

КА «Благовест» выводится на геостационарную орбиту. Срок активного существования спутника рассчитан на 15 лет.

Похожие материалы:

  1. Запуск с Байконура грузового корабля «Прогресс МС-10» назначен на 18 ноября
  2. Европейское космическое агентство высказалось о качестве упавшего «Союза» при взлете с Байконура
  3. С Байконура стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-10» с экспедицией на МКС
  4. Прокуратура Байконура расследует инцидент во время запуска «Союз МС-10»
  5. $30 млрд составили золотовалютные резервы Нацбанка Казахстана на конец сентября 2018 г.

Новости партнеров

Загрузка...