Запуск с Байконура российского военного спутника назначен на конец декабря

Байконур. 25 октября. КазТАГ – Пуск ракеты-носителя (РН) «Протон» с космическим аппаратом (КА) «Благовест» предварительно назначен на 25 декабря, сообщает корреспондент КазТАГ.

«Пуск РН «Протон» с КА «Благовест» предварительно назначен на 25 декабря. Доставка спутника «Благовест» на космодром ожидается в середине ноября. После выгрузки космического аппарата в стенд начнутся комплексные проверки и испытания по подготовке спутника к запуску», — сообщил корреспонденту агентства источник на космодроме в четверг.

Это будет второй и заключительный в 2018 году старт РН «Протон» с космодрома Байконур. Ранее 19 апреля ракетой «Протон» также был успешно выведен на целевую орбиту аналогичный спутник министерства обороны России «Благовест».

Космический аппарат серии «Космос», представляет собой первый аппарат из четырех российских спутников связи тяжелого класса в интересах МО РФ «Благовест» (заводской индекс 14Ф149) производства ОАО «Информационные спутниковые системы» им. М.Ф. Решетнева. КА создан на базе негерметичной платформы тяжелого класса «Экспресс-2000». В составе спутника впервые применена полезная нагрузка разработки и изготовления ИСС.

Предыдущие два КА серии «Благовест» были запущен с космодрома Байконур 17 августа 2017 года и 19 апреля 2018 года.

Военный спутник оснащен антеннами с контурной диаграммой направленности, волноводами Ка- и Ku-диапазонов частот для высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных, телерадиопрограмм, обеспечения телефонной и видеоконференцсвязи.

КА «Благовест» выводится на геостационарную орбиту. Срок активного существования спутника рассчитан на 15 лет.