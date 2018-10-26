Общий внешний долг Казахстана снизился за первое полугодие 2018 г., а чистый внешний долг вырос

Алматы. 26 октября. КазТАГ – Общий внешний долг Казахстана снизился за первое полугодие 2018 года, а чистый внешний долг вырос, сообщает пресс-служба Национального банка РК (НБРК).

«Объем внешнего долга страны за первое полугодие 2018 года сократился на $2,8 млрд за счет уменьшения объема еврооблигаций казахстанских эмитентов на руках у нерезидентов на фоне снижения их рыночной цены, а также – погашения займов, привлеченных от зарубежных сестринских организаций», — сообщили в Нацбанке в пятницу.

По данным финансового регулятора, на 1 июля 2018 года внешний долг Казахстана составил $164,4 млрд, из которых 7,2% или $11,9 млрд – это внешний долг государственного сектора, 3,7% или $6,1 млрд – внешний долг банковского сектора, 26,1% или $42,9 млрд – задолженность других секторов, не связанная с прямыми инвестициями, а оставшиеся 63% или $103,6 млрд составляет межфирменная задолженность данного сектора.

«Сокращение внешнего долга, рост ВВП и экспорта товаров и услуг способствовали улучшению относительных параметров: отношение внешнего долга к ВВП на 1 июля 2018 года составило 96,3% (на конец 2017 года – 102,7%), а отношение внешнего долга к экспорту товаров и услуг – 265,2% (на конец 2017 года – 299,2%). Чистый внешний долг Казахстана за первое полугодие 2018 года увеличился на $0,4 млрд до $46,6 млрд и составил 27,3% к ВВП», — проинформировали в НБРК.

Как пояснили в пресс-службе финрегулятора, государственный и финансовый секторы по отношению к остальному миру выступают с позиции чистого кредитора ($55,6 и $14,9 млрд, соответственно), а нефинансовый сектор – с позиции чистого должника ($117 млрд).