Россия и Казахстан планируют перевести до 75% всех расчетов в нацвалюты

Алматы. 26 октября. КазТАГ — Россия и Казахстан могут увеличить долю расчетов в национальных валютах до 75% с нынешних 63%, пишет ТАСС.

«У нас сейчас 63% расчетов между Казахстаном и Россией в национальных валютах, это очень приличный показатель. Могу сказать, что у нас тоже есть определенные здесь заделы, мы можем достигать показателя 70-75%», — сообщил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Горьков на заседании межправительственной комиссии по сотрудничеству между Россией и Казахстаном.

Ранее он отмечал, что первое место по расчетам в нацвалютах с Россией исторически занимают страны СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китай после них фактически находится на втором месте.

Как заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, Россия и Казахстан продолжают развивать отношения в финансовой сфере.

«Мы всячески говорим об интеграции, у нас очень хорошие отношения в рамках ЕАЭС. Мы увеличиваем наши взаимоотношения в финансовой сфере, переходим все больше и больше на расчеты в нацвалютах. Мы приветствуем заявление президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о разработке дорожной карты по переходу на расчеты в нацвалютах в рамках ШОС», — сказал А.Силуанов.

После заседания межправкомиссии он сообщил журналистам, что заявленных планов планируется добиться в ближайшие год-два.

«Действительно, мы сейчас стимулируем наши предприятия рассчитываться в национальных валютах. Между Россией и Казахстаном этот вопрос очень хорошо продвинулся, мы имеем сегодня около 60% всех расчетов в национальных валютах, это выгодно нашим предприятиям, нашим участникам внешнеэкономической деятельности. Поэтому эту позицию и дальше будем продолжать увеличивать, довести этот показатель до 70% и более», — отметил первый вице-премьер РФ.

«Ставим задачу на ближайшие год-два», — добавил он.

Межправительственная комиссия по сотрудничеству между Россией и Казахстаном проходит в Казани 25-26 октября. В первый день прошли заседания четырех подкомиссий: по межрегиональному и приграничному сотрудничеству, по транспорту, по сотрудничеству в области топливно-энергетического комплекса и в области промышленности. Во второй день состоялись встреча сопредседателей от РФ и Казахстана, пленарное заседание и подписание документов по его итогам.