Собственный капитал банков Казахстана на 1 октября снизился на 3,9% до Т2,9 трлн

Алматы. 26 октября. КазТАГ – Совокупный собственный капитал банковского сектора по состоянию на 1 октября 2018 года составил Т2,91 трлн, уменьшившись за январь-сентябрь 2018 года на 3,9%, сообщает пресс-служба Национального банка РК (НБРК).

«Совокупные активы банковского сектора на 1 октября выросли на 1,6% до Т24,539 трлн. В структуре активов преимущественную долю занимают кредиты – 49,7%, портфель ценных бумаг – 18,6%, наличные деньги, аффинированные драгоценные металлы и корреспондентские счета – 16,1%», — говорится в сообщении финрегулятора, распространенном в пятницу.

По данным финансового регулятора, кредиты, по которым имеется просроченная задолженность более 90 дней (NPL), составили Т1,124 трлн, или 8,52% от ссудного портфеля.

«Провизии по ссудному портфелю уменьшились по сравнению с началом 2018 года на 15,6% до Т1,889 трлн, или 14,3% от ссудного портфеля», — проинформировали в НБРК.

Как уточнил финансовый регулятор, размер совокупных обязательств банковского сектора за отчетный период вырос на 2,4%, Т21,628 трлн. В структуре обязательств наиболее высокую долю занимают вклады клиентов – 76,9%, выпущенные в обращение ценные бумаги – 6,6%, займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций – 3,7%.

«Обязательства банков перед нерезидентами Республики Казахстан в совокупных обязательствах увеличились по сравнению с началом 2018 года с 5,56% до 5,77% до Т1,189 трлн», — пояснил финрегулятор.

Также в НБРК сообщили, что чистая прибыль банков составила Т506,1 млрд, чистая процентная маржа и процентный спрэд – 5,11% и 4,04% соответственно.

«По состоянию на 1 октября 2018 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 28 банками», — уточнили финрегулятор.