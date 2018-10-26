Состояние долларовых миллиардеров в мире за год выросло рекордными темпами до $8,9 трлн

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Алматы. 26 октября. КазТАГ – Состояние долларовых миллиардеров в мире за год выросло рекордными темпами до $8,9 трлн, сообщается в отчете Billionaires Report-2017.

«В 2017 году общие активы долларовых миллиардеров мира росло рекордными темпами. Объединенный капитал 2158 миллиардеров из 43 стран достигло рекордной суммы $8,9 трлн – это на $1,4 трлн (или почти на ​19%) больше, чем было годом ранее. Такой стремительный рост активов богатейших людей наблюдается в первые», — говорится в представленном в пятницу отчете.

Эксперты швейцарского финансового холдинга UBS и международной консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC), подготовившие доклад, уточнили, что более чем треть этого прироста обеспечило появление 332 новых миллиардеров.

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