Алматы. 26 октября. КазТАГ – Состояние долларовых миллиардеров в мире за год выросло рекордными темпами до $8,9 трлн, сообщается в отчете Billionaires Report-2017.

«В 2017 году общие активы долларовых миллиардеров мира росло рекордными темпами. Объединенный капитал 2158 миллиардеров из 43 стран достигло рекордной суммы $8,9 трлн – это на $1,4 трлн (или почти на ​19%) больше, чем было годом ранее. Такой стремительный рост активов богатейших людей наблюдается в первые», — говорится в представленном в пятницу отчете.

Эксперты швейцарского финансового холдинга UBS и международной консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC), подготовившие доклад, уточнили, что более чем треть этого прироста обеспечило появление 332 новых миллиардеров.