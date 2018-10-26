Т1 млн за моральный вред взыскал с минфина житель ВКО

Алматы. 26 октября. КазТАГ — Т1 млн морального вреда взыскал с министерства финансов РК за незаконное нахождение под стражей житель Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба областного суда.

«В суд г.Усть-Каменогорск обратился Х. с иском к министерству финансов и департаменту внутренних дел ВКО о возмещении морального вреда за незаконное нахождение под стражей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Верховного суда РК.

Уточняется, что в 2013 г. в отношении Х. было возбуждено уголовное дело, по которому ему вменялось возбуждение религиозной вражды и розни. В ходе следствия Х. был задержан и водворен в изолятор временного содержания г.Риддер, где находился 5 месяцев 17 дней. В 2018 году постановлением следователя досудебное расследование в отношении Х. было прекращено в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения. Так, более пяти лет (с 25 января 2013 г. по 27 апреля 2018 г.) Х., находясь под уголовным преследованием, имел статус подозреваемого и обвиняемого в совершении тяжкого преступления, в отношении которого проводились обыски квартиры и по месту работы, выемки личного имущества, допросы, экспертизы. Посчитав, совершение указанных действий нарушающими его законные права и интересы, истец просил взыскать с ответчиков Т6 млн в качестве компенсации за причиненный моральный вред.

«Суд установил, что Х. действительно был причинен моральный вред, выразившийся в незаконном привлечении к уголовной ответственности с избранием меры пресечения в виде ареста, после чего принудительно содержался в психиатрическом учреждении, находясь на протяжении четырех лет семи месяцев под подпиской о невыезде. Суд, удовлетворяя иск частично, учел субъективную оценку Х. тяжести причиненных ему нравственных страданий и объективные данные, свидетельствующие об этом. С министерства финансов в пользу Х. взысканы Т1 млн в счет компенсации за моральный вред, а также понесенные судебные расходы. Решение не вступило в законную силу», — заключается в сообщении.