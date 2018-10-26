Токмади заявил о получении $2 млн наличными за год до гибели банкира Татишева

Тараз. 26 октября. КазТАГ — Руководитель ТОО «КазСтройСтекло» Муратхан Токмади заявил о получении $2 млн наличными за год до гибели экс-главы «Банка ТуранАлем» Ержана Татишева, передает корреспондент КазТАГ.

«Осенью 2003 года мне привезли сумку спортивную, там были $2 млн. Деньги я потратил на погашение кредита», — рассказал в пятницу проходивший в качестве свидетеля М. Токмади в ходе судебного процесса специализированного суда по уголовным делам Жамбылской области, где заочно за организацию убийства Е. Татишева судят Мухтара Аблязова.

По его словам, в целом М. Аблязов за исполнение задуманного обещал ему $4 млн, а в случае отказа убивать Е. Татишева и вовсе грозился расправиться с ним и его семьей.

«Обещал $4 млн в случае, если все будет хорошо. Гарантий никаких не было. Он говорил: «Деньги не проблема, все будет нормально», но угрожал. У него были высокопоставленные друзья, он знал, куда и когда мои дети ходят в школу. Я боялся», — давал свидетельские показания бизнесмен.

Он заявил, что подготовка к убийству банкира шла со стороны М. Аблязова. Как утверждает М. Токмади, Аблязов придумал, что все должно случиться на охоте. М. Токмади и Е. Татишев, как оказалось, к тому времени уже были дружны и проводили свободный досуг вместе, выезжая на охоту или рыбалку. Все произошло, как уже известно, на охоте. В какой-то момент М. Токмади выстрелил из ружья в голову Е. Татишева.

«Мне стали передавать ружье, и я произвел выстрел в сторону головы Ержана, машина затормозила, вторая подъехала. Вызвали милицию. Потом следствие», — вспоминал уже осужденный на 10 лет за данное преступление М. Токмади.

По его версии, это было заказное убийство, которое спланировал М. Аблязов.

«Это умышленный выстрел был, по заказу Аблязова. Мотивы, наверное, боязнь за семью. Я просто знал, что будет подходящий момент. Аблязов все сделал сам, разработал план, а когда подошел момент, я взял ружье и выстрелил», — отвечал на вопросы М. Токмади.

Ранее сообщалось, что государственный адвокат Жанар Кисыкова заявила в суде Тараза об отсутствии вины М. Аблязова в убийстве экс-главы «Банка ТуранАлем» Ержана Татишева.

«Доказательства, которые собраны в материалах уголовного дела, свидетельствуют о невиновности подзащитного (М. Аблязова – КазТАГ). Он к этим преступлениям не мог иметь и не имел никакого отношения. Сторона защиты считает, что, согласно материалам уголовного дела, вина Аблязова в совершении данных уголовных преступлений не доказана. Просим прекратить уголовное дело в связи с недоказанностью и отменить меру пресечения в виде ареста», — заявила в своем ходатайстве суду адвокат Ж. Кисыкова 12 октября.

Напомним, в совершении убийства экс-главы «Банка ТуранАлем» Е. Татишева руководитель ТОО «КазСтройСтекло» М. Токмади признался в апреле в суде в Таразе. Сам он 19 апреля был приговорен к 10,5 годам лишения свободы. В частности, в суде бизнесмен заявил, что убил банкира по заказу беглого казахстанского олигарха М. Аблязова. По словам подсудимого, М. Аблязов за убийство предложил ему $4 млн. Е. Татишев погиб на охоте в 2004 году. 3 сентября в генпрокуратуре заявили о завершении расследования.

В рамках еще одного уголовного дела М. Аблязов обвинялся по ч. 4 ст. 263 (в редакции 2014 года, создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем) УК РК, ч. 3 ст. 176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК, ч. 3 ст. 24 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) УК РК, ч. 3 ст. 193 (легализация, отмывание денег и иного имущества, полученных преступным путем) УК РК, ч. 1 ст. 220 (незаконное использование денежных средств банка) УК РК, ст. 228 (злоупотребление полномочиями) УК РК.

Общая сумма причиненного им ущерба, по данным правоохранительных органов, превышает $7,5 млрд. Дело против М. Аблязова возбудили в 2009 году, после чего банкир бежал из Казахстана. Он был объявлен в международный розыск по линии интерпола. В июле 2013 года М. Аблязов был арестован на территории Франции, его экстрадиции одновременно добивались Россия и Украина. В результате приоритет был отдан российскому запросу. После этого защита М. Аблязова направила ходатайство в государственный совет Франции, который отменил экстрадицию бывшего банкира.