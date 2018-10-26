Война Миров. Ракеты средней и меньшей дальности возвращаются

Дональд Трамп намерен выйти из договора РСМД 1987 года между США и СССР

Вашингтону стало тесно в рамках Договора РСМД, заключенного еще Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым на излете «империи зла». Формальным поводом для выхода из соглашения, ликвидировавшего целый класс ядерных носителей в арсеналах США и СССР (а следом и России как правопреемницы) являются взаимные обвинения в нарушении договора. Но если Москва не угрожает выходом (только в качестве ответной меры), то Белый дом готов проявить инициативу. Причиной такого поведения администрации Дональда Трампа эксперты называют Китай, чья военная мощь растет, а ограничений вроде советско-американского договора 1987 года не имеется. Пекин, кстати, категорически против такого поведения Вашингтона, но вряд ли его реакция способна изменить новый курс хозяина Овального кабинета.

Ракеты «Першинг-2» и «Пионер» в свое время стали инструментами взаимного военного шантажа между США и СССР в период Холодной войны. В силу географического фактора размещенные в Западной Европе американские ракеты средней и меньшей дальности угрожали Москве гораздо сильнее, чем советские аналоги с дальностью лета 5500 км.

«Першинг-2» лишил советское руководство даже потенциальной возможности спастись, заблаговременно узнав о ядерном нападении – слишком короткое подлетное время. В ответ была разработана система «Периметр» (на Западе ее называют «Мертвая рука»), гарантирующая массированный ответный ядерный удар даже после ликвидации политического и военного руководства Советского Союза, а также выхода из строя узлов связи. Нормальный расклад с точки зрения советских генералов не казался таким политическим функционерам. В итоге Горбачев и Рейган договорились, что ликвидируют «першинги» и «пионеры» как класс. СССР снимал угрозу с Москвы, а США получали на 1000 больше уничтоженных советских ракетных комплексов.

Казалось, все давно сделано и забыто. Однако теперь на первое место выходит военное противостояние не между США и Россией, а по линии Вашингтон – Пекин. Китайское руководство разочаровано в Дональде Трампе и прекратило диалог с Белым домом в сфере внешней политики и обороны как минимум до выборов нового президента США. Поднебесная не стеснена договором РСМД, а потому разрабатывает и ставит на вооружение те образцы военной техники, которые считает нужными. Тем временем напряжение в Южно-китайском море и между материковым Китаем и Тайванем растет, а значит и противостояние Вашингтона с Пекином усиливается.

Пентагон давно жалуется на сдерживающий характер договора 1987 года в отношении потенциальных театров военных действий в Азии. Одно время звучали идеи провести с Россией консультации с целью сделать исключения по ракетам средней и меньшей дальности (общий их диапазон от 500 до 5500 км) для азиатских территорий. Потом Дональд Трамп в своей манере взял быка за рога и объявил о скором выходе США из ДРСМД.

Для Москвы выход Вашингтона из договора по ракетам средней и меньшей дальности неизбежно означает новый виток гонки вооружений, который ей даром не нужен. Кремль и так испытывает дефицит ресурсов, из-за чего передовые военные программы урезаются. Однако у ситуации глобального противостояния ведущих держав своя логика.

Потрясающую своей «оригинальностью» идею президента Трампа о присоединении Поднебесной к договору РСМД в Пекине не оценили. Официальные китайские лица заявили, что договор 1987 года – это двустороннее соглашение Вашингтона и Москвы, а потому привлекать к нему КНР – «это перекладывание своей вины на других».

Чтобы «першинги» новой инкарнации долетали до Кремля, их нужно будет размещать в Европе. Владимир Путин обещал зеркальный ответ на действия США, а значит предстоит новый раунд напряженности России с Польшей, карликовыми государствами Прибалтики, Румынией. Страны «старой Европы» и высшая бюрократия Евросоюза от новых американских инициатив совершенно не в восторге и просят Вашингтон подумать. Правда, надеяться на что-либо в таких просьбах сложно. Брюссель уже просил Дональда Трампа не признавать Иерусалим столицей Израиля, не выходить из ядерной сделки с Ираном и деликатнее давить на союзников по НАТО, но у хозяина Овального кабинета свое видение перспектив будущего.

Механизм выхода из Договора РСМД предусмотрен в нем самом, однако здесь важны нюансы. Какие «высшие интересы» США затронуты в октябре этого года, что президент Трамп поставил ракеты средней и меньшей дальности в повестку дня? Москве давно не нравится, что американские ударные беспилотники летают за 500 км и тем самым нарушают положения договора Рейгана и Горбачева, однако о выходе из соглашения Кремль не заявлял.

Жесткая реакция Китая на намерение США выйти из ДРСМД легко объяснима с военной точки зрения. Ракеты с дальностью поражения 500 – 5500 км – это львиная доля всего китайского потенциала. Они нацелены на Тайвань и американские базы в Южной Корее, Японии, островах Тихого океана. В таких условиях присоединение Пекина к Договору РСМД фактически означает одностороннее разоружение. Принимая во внимание, что у Поднебесной растет противостояние с Вашингтоном не только по экономическим вопросам, но и по военно-политическим, Китай объективно не может пойти на такой шаг. Россия используя советский военно-технический потенциал способна достаточно быстро восстановить ракеты средней и меньшей дальности в своих вооруженных силах как класс. Китаю отказаться от РСМД и создавать нужное количество баллистических ракет большой дальности – это огромный расход ресурсов. Пекину легче лишний раз обменяться демаршами с Белым домом, чем обрекать себя на такие гигантские издержки.

ДРСМД появился в период, когда СССР и США начали доверять друг другу. Это была эпоха, в которую взаимные инспекции и международные механизмы контроля не казались чем-то из ряда вон выходящим. С годами доверие между Москвой и Вашингтоном кончилось. Об аналогичной ситуации можно говорить про Белый дом и Китай. Дональд Трамп в данном разрезе очень колоритная фигура, поскольку в качестве выходца из крупного бизнеса органически не переваривает различные ограничения на свободу действий капитала. С той лишь разницей, что на посту президента США все эти установки и привычки переносятся в область политики. Большой политики.

Выход Вашингтона из договора по ракетам средней и меньшей дальности объективно не может добавить миру безопасности. США делают это для того, чтобы обеспечить себе абсолютное лидерство в вопросах ядерного потенциала (боеголовки и средства их доставки). Само собой разумеется, такие действия подтолкнут в сторону гонки вооружений Россию и Пекин, ибо большие государства должны иметь возможность нанести любому противнику неприемлемый ущерб.

В свое время «Першинг-2» стал детищем американской концепции «ограниченной ядерной войны». Потом стратеги из США убедились в том, как мало шансов, что ограниченная война не перейдет в безграничную. Договор 1987 года стал следствием взаимного понимания бесперспективности военного столкновения между ведущими ядерными державами. Сегодня концепция «ограниченной ядерной войны» и идея безнаказанного первого удара переживают второе рождение. Кто умрет после того, как они окончательно родятся – вопрос открытый. Пока больше всех вслух боится Европа, но объективно проблема касается абсолютно всех.

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