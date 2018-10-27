Благодаря новым телескопам NASA рассчитывает быстрее обнаружить внеземную жизнь

Алматы. 27 октября. КазТАГ – Благодаря новым телескопам исследователи NASA рассчитывает быстрее обнаружить внеземную жизнь, сообщают «Известия».

«По мере того как мы продолжаем проверять пункты в списке планет, потенциально пригодных для жизни, мы все ближе и ближе подбираемся к обнаружению миров, которые могут иметь распознаваемые признаки жизни», — говорится в сообщении со ссылкой на британскую газету The Daily Mail в субботу.

Как уточняется, новые телескопы в скором будущем смогут анализировать свет, отраженный с космических тел благодаря высокоточным измерительным приборам. Таким образом, эти телескопы можно будет использовать для поиска воды и смесей газов на различных планетах. Сообщается, что масса той или иной звезды, а также ее возраст, могут определять расстояние и протяженность так называемой зоны обитаемости — космической области вокруг звезды, где возможно наличие жидкой воды на космических телах.

В NASA уже открыли тысячи планет в галактике Млечный путь и «собираются открыть еще тысячи» с целью поиска внеземной жизни. Многие планеты близки по размерам к Земле. Они находятся на «правильном» расстоянии от звезд. Однако по-прежнему полностью не ясно, имеют ли они атмосферу или океаны, подобные земным.

23 октября специалисты Калифорнийского технологического института в Пасадене (США) пришли к выводу, что жизнь на Марсе возможна. Ученые утверждают, что вода в пересоленных ручьях на Красной планете может содержать в себе достаточно большие запасы кислорода для выживания микробов и даже многоклеточных существ.