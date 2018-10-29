Рост стоимости нефти стал драйвером роста экспортной выручки Казахстана

Алматы. 29 октября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Рост стоимости нефти стал драйвером роста экспортной выручки республики, считает эксперт аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана Мерей Исабеков.

«Рост экспортной выручки Республики Казахстан в текущем году в основном связан с увеличением экспорта нефти на фоне роста котировок. Так, по итогам трех кварталов 2018 года отгрузка нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) составила 44,9 млн тонн, что на 11,4% больше уровня девяти месяцев прошлого года», — прокомментировал М. Исабеков для КазТАГ соответствующее сообщение Национального банка РК.

При этом, отметил эксперт, стоимость эталонной нефти марки Brent с начала текущего года выросла на 16% (по состоянию на 29 октября 2018 года).

«Также отметим, что министр национальной экономики Тимур Сулейменов ранее озвучил цифры по внешнеторговому обороту РК за восемь месяцев 2018 года. Так, по данным МНЭ РК за период январь-август 2018 года экспорт составил $39,1 млрд, что на 28,2% выше экспорта за аналогичный период прошлого года. Рост в основном связан с увеличением поставок нефти на 45,4%, продуктов АПК – на 30,1%, нефтяных газов – на 30,2%, алюминия – на 24,0% и медных руд – на 12,5%», — резюмировал М. Исабеков.

Напомним, 26 октября пресс-служба НБРК сообщила, что экспорт из Казахстана в первом полугодии 2018 года по сравнению с таким же периодом 2017 года вырос почти на 25%.

«Экспорт товаров (в первом полугодии 2018 года – КазТАГ) увеличился на 24,9% или на $5,9 млрд до $29,4 млрд. Стоимость экспорта нефти и газового конденсата (61,1% от официального экспорта) в сравнении с первым полугодием 2017 года выросла на 37,6%», — сообщали в Нацбанке.