Алматы. 30 октября. КазТАГ – Более 166 тонн сельхозпродукции из Казахстана и Кыргызстана запретили ввозить в Россию, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«С 22 по 28 октября 2018 года должностными лицами управления Россельхознадзора по Оренбургской области на российско-казахстанском участке государственной границы РФ по направлению к пунктам пропуска «Маштаково» Первомайского района и «Сагарчин» Акбулакского района пресечено девять попыток незаконного ввоза на территорию РФ более 166 тонн подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска из республик Казахстан и Кыргызстан», — сообщили в российском ведомстве.

По утверждению Россельхознадзора, в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов (не полностью оформленных и содержащих недостоверные сведения) ввозились 20 тонн казахстанского винограда, 37,2 тонны винограда и грецких орехов из Кыргызатана, а также пекан и макадамия китайского происхождения в количестве 22,3 тонны.

«Без фитосанитарного сертификата, подтверждающего качество, безопасность и страну происхождения продукции ввозились огурцы, дыни и лук репчатый в количестве 44,4 тонны; с фитосанитарными сертификатами, которые не подтверждали соответствие партии подкарантинной продукции, предъявляемым фитосанитарным требованиям, ввозились виноград, хурма и перец казахстанского происхождения в количестве 39 тонн, а также 20,3 тонны перца киргизского происхождения», — говорится в сообщении.

В российском ведомстве заявили, что «в соответствии с требованиями карантинного законодательства, ввоз всей продукции был запрещен, виновные лица привлечены к административной ответственности, согласно ст. 10.2 КоАП РФ».

«Под контролем должностных лиц управления во взаимодействии с ПУ ФСБ России по Оренбургской области был осуществлен возврат автотранспортных средств с подкарантинной продукцией в количестве 166,2 тонны с территории Российской Федерации в страны отправления», — добавили в Россельхознадзоре.