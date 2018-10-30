Суд Эквадора ратифицировал условия для предоставления убежища основателю WikiLeaks

Алматы. 30 октября. КазТАГ – Суд ратифицировал условия для предоставления убежища основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Эквадора.

«МИД приветствует заявление судьи Карины Мартинес от 29 октября о защите, согласно которому более шести лет назад адвокаты Д. Ассанжа попросили для него убежище в посольстве Эквадора в Лондоне. Суд своим решением ратифицировал тот факт, протокол, регулирующий порядок посещения Д. Ассанжа, передачи ему сообщений и оказания ему медицинской помощи, находится в гармонии с правами человека, полностью соответствует праву на убежище и нормам национального права, и исходит из суверенной власти Эквадора предоставлять убежище или отказывать в нем», — заявили в МИД южно-американской республики во вторник.

Вместе с тем, в Кито подчеркнули, что ратификация позволяет как гарантировать соблюдение прав создателя WikiLeaks, но и требовать от него выполнения своих обязательств в отношении Эквадора.

«Доступ Д. Ассанжа к средствам связи восстанавливается, но исходя из его статуса беженца и в соответствии с международными договорами, регулирующими данный вопрос, он не может делать какие-либо заявления, которые могут помешать другим государствам или которые могут повлиять на интересы Эквадора», — подчеркнули в эквадорском МИД.

Также во внешнеполитическом ведомстве призвали основателя WikiLeaks «уважать суверенитет и доброе имя» Эквадора.

Напомним, 19 июня 2012 года создатель Wikileaks Д. Ассанж попросил убежища в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест. Главным опасением журналиста было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов госдепартамента США.

В Швеции Д. Ассанж обвинялся в «принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве», а также в изнасиловании. Первое обвинение против него в августе 2010 года выдвинула сотрудница одной из шведских благотворительных организаций. 13 августа 2015 года прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Д. Ассанжа по этому пункту в связи с истечением пятилетнего срока давности. Расследование по подозрению в изнасиловании Д. Ассанжем другой шведки в последствии также было прекращено.

27 июля, эквадорский лидер Ленин Морело заявил, что Д. Ассанж в конечном итоге должен будет покинуть здание посольства Эквадора в Лондоне, но произойти это, по мнению президента, должно путем диалога, добавив, что Кито хочет добиться от британских властей гарантий безопасности журналиста. Позже власти Эквадора подчеркнули, что глава государства не давал распоряжения о том, чтобы создатель Wikileaks покинул диппредставительство, пояснив, что его пребывание в убежище до конца своей жизни «не отвечает ни желанию Кито, ни желанию самого господина Д. Ассанжа».

27 октября адвокат создателя Wikileaks Карлос Поведа заявил, что его подзащитный может сдаться властям Великобритании и даже отбыть наказание в виде шести месяцев лишения свободы в британской тюрьме при условии, что Лондон даст гарантии не выдавать его США.