Астана. 30 октября. КазТАГ — В Сеуле пройдет международный форум казахстанской культуры и литературы, сообщает пресс-служба министерства культуры и спорта РК.

«С 30 октября по 2 ноября Национальная академическая библиотека РК совместно с Союзом писателей Казахстана министерства культуры и спорта РК, в рамках 20-летия Астаны, проводит Международный форум Казахстанской культуры и литературы «Современная Казахстанская культура в глобальном мире», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МКС РК.

Целью форума является интеграция казахстанской культуры в мировое культурное пространство. В рамках мероприятий, призванных установить тесное творческое взаимодействие казахстанских представителей в сфере культуры с коллегами из других стран, будет проведена многоплановая работа по осмыслению новейших тенденций в культуре. Роль литературы в формировании духовно-нравственных ценностей в обществе, культурного обмена и сотрудничества, объединение усилий профессионалов в сфере культуры и искусства вокруг идеи национальной идентичности Казахстана и позиционирование Казахстана и его народа как важного элемента мировой цивилизации.

«В рамках проведения форума будет представлена фотовыставка «Культура и искусство Казахстана», выставка картин «Мелодия цвета» члена Союза художников и дизайнеров РК Натальи Лигай, также пройдут презентации книг казахстанских авторов на английском языке, которые в дальнейшем будут переданы в фонд Центра казахстанской культуры и литературы. Данный центр был открыт в 2016 году в Национальной библиотеке Кореи. Стоит отметить, что с 2009 года в Национальной академической библиотеке РК действует уголок «Окно в Корею», — указала пресс-служба.

Вместе с тем в мероприятии примут участие писатели, поэты, драматурги, ученые и исследователи, литературные критики, журналисты, художники, также этнические казахи, проживающие за рубежом.