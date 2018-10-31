Иран экспортирует первую партию риса с 1979 г.

Алматы. 31 октября. КазТАГ — Иран продал 74 тонны риса в Канаду, это первый экспорт данной культуры с момента победы Исламской революции в 1979 г., передает Иранское телеграфное агентство (ИрТАГ).

Сорт Тарома Хашеми был отправлен тремя партиями частным сектором, об этом сообщил коммерческий директор департамента сельского хозяйства провинции Мазандаран Солейман Хатамнеджад информационному агентству IRNA. Этот сорт особенно ценится за свой аромат, и Хатамнеджад сказал, что он был выбран для экспорта с учетом его пищевой ценности и отличного вкуса.

Хотя объем является относительно незначительным в условиях глобальной торговли, это первый успех долгосрочной программы продовольственной безопасности страны.

Отмечается, что рис главным образом производится в северном Иране, в провинциях Мазандаран и Гилан на побережье Каспийского моря. Годовой объем производства составляет около 2,2 млн тонн, а импорт — 1 млн тонн.

Мазандаран, имеющий 230 тыс. га рисовых полей, производит около 1 млн тонн риса в год, или 42% от общего количества страны.

По словам секретаря Ассоциации риса Ирана Джамиля Ализаде Шайка, периодический ввоз риса некоторыми спекулянтами становится головной болью для местных фермеров.

В стране также остро стоит проблема продолжения выращивания риса в провинциях, борющихся с засухой, таких как Исфахан и Шираз.

В прошлом году правительство запретило выращивание риса за пределами Гилана и Мазандарана, но чиновники говорят, что некоторые фермеры не соблюдают эти правила.