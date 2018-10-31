Казахстан не будет предъявлять требований о возмещении ущерба из-за падения «Союза» – МОАП

Астана. 31 октября. КазТАГ — Казахстан не будет предъявлять требований о возмещении ущерба из-за падения «Союза», сообщил министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов.

«Мы не будем предъявлять (России – КазТАГ) никакого ущерба (из-за падения «Союза» – КазТАГ), потому что еще раз говорю, что произошло это на высоте 47 км. У нас на данный момент те пробы, которые к нам поступили, все нормы ПДК (предельно допустимой концентрации – КазТАГ) соответствуют нормам. То есть нет такого превышения», — сказал Б. Атамкулов в кулуарах мажилиса парламента в среду.

Напомним, корабль «Союз МС-10» потерпел аварию на 165 секунде полета ракеты-носителя «Союз-ФГ». После отключения двигательной установки второй ступени сработала система спасения, которая отделила космическую головную часть от второй и третьей ступени ракеты-носителя. Спускаемый аппарат с экипажем благополучно приземлился в районе Жезказгана. В связи с аварией ракеты-носителя был пересмотрен и график космических экспедиций по программе снабжения и посещения МКС. Причины нештатной ситуации выясняет государственная комиссия.

Запуск ГТК «Прогресс МС-10» будет осуществлен в рамках обеспечения программы МКС. Российский грузовик доставит на международную станцию 2,5 тонны грузов: топливо для поддержания орбиты МКС, продукты питания, воду, воздух и посылки для космонавтов, а также оборудование для дооснащения станции, укладки с научным оборудованием для проведения экспериментов.