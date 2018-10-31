Казахстан никогда не избавится от импорта мяса, считает сельхозпроизводитель

Алматы. 31 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Казахстан никогда не избавится от импорта мяса, считает директор компании KazBeef Бейбит Ерубаев.

«Допустим, я – крупный переработчик мяса, и мне для переработки нужен только огузок. А внутренний рынок не готов мне поставить 10 тонн огузка с определенной периодичностью – у нас нет индустрии. И я покупаю его в Аргентине, Бразилии и т.д. Поэтому говорить о закрытии импорта нельзя, не нужно этого делать. Да, аргентинское мясо безвкусное, там нет мраморности, но оно дешевое, и на него есть свой потребитель – переработчик, который, скажем, делает только колбасу», — сказал Б. Ерубаев в кулуарах Agri-Food Forum 2018 в среду.

При этом он подчеркнул, что Казахстан – не единственная страна, которая как экспортирует, так и импортирует мясо.

«США – самый крупнейший как экспортер, также и крупнейший импортер мяса в мире. Почему? Там экспортируют более дорогую продукцию, импортируют более дешевую – для бургеров, скажем», — добавил Б. Ерубаев.

Говоря же о своем производстве, он завил, что KazBeef не поставляет говядину на экспорт, потому что комфортно чувствует себя на внутреннем рынке с понятными правилами игры.

«На внутреннем рынке мы видим большой потенциал. Сейчас подавляющее большинство внутреннего рынка обеспечивают личные подсобные хозяйства, народ покупает мясо на базарах, а это процесс неконтролируемый. А вы знаете, что если внутримышечная температура мяса достигла +14, начинается размножение бактерий в геометрической прогрессии? Мы хотим торговать в супермаркетах, наше мясо будет в упакованном виде, охлажденное, соответствующее всем стандартам пищевой безопасности и за лучшую цену», — уверяет производитель.

При этом он честно признается, что отечественная говядина никогда не станет дешевле бразильской, оптовая цена которой доходит до $2 за 1 кг.

«Почему? Все очень просто: в Бразилии нет зимы, скот все время находится на пастбище. Там нет проблемы загонять скот на зиму, нет проблемы выращивать и заготавливать корма. Но там нет и вкусового качества», — заявляет Б. Ерубаев.

По его словам, средняя цена говядины в мире – $4 за 1 кг.

Напомним, 8 октября Кыргызстан ввел временные ограничения на ввоз птицы и птицеводческой продукции из Алматинской и Северо-Казахстанской областей РК. Ограничение было снято 12 октября после получения от казахстанской стороны пояснительных справок о стабильной ситуации в птицеводческих хозяйствах.

12 октября министерство сельского хозяйства РК ввело временные ограничения на ввоз мясной продукции пяти компаний Кыргызстана «в связи с неблагополучной обстановкой по особо опасным болезням животных на территории Кыргызстана». 17 октября комитет ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Казахстана снял ранее введенные ограничения на ввоз мясной продукции в РК из КР после получения от кыргызской стороны информации об эпизоотической обстановке в Кыргызстане и гарантии контроля ее стабильности.