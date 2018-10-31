Казахстан разместит на Лондонской бирже и МФЦА еврооблигации на сумму 1 млрд 170 млн евро

Астана. 31 октября. КазТАГ – Оксана Скибан. Казахстан планирует разместить на Лондонской бирже и МФЦА еврооблигации на сумму 1 млрд 170 млн евро, заявил министр финансов РК Алихан Смаилов.

«В настоящее время проходит road show в Европе. Мы планируем на Лондонской бирже, а также на нашем МФЦА разместить еврооблигации. Мы планируем в сумме 1 млрд 170 млн евро, но это будет зависеть от аппетитов самих инвесторов», — сказал А.Смаилов в кулуарах мажилиса в среду.

Что касается размера процентной ставки, по его словам, она будет зависеть от того как успешно Казахстан проведет road show.

«Мы планируем уже в первой половине ноября закончить эту работу», — заключил министр.