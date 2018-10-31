Нарушения в организации школьного питания нашли в восьми из 10 школ Алматы

Алматы. 31 октября. КазТАГ – Динара Жаркеева. Нарушения в организации школьного питания нашли в восьми из десяти школ Алматы, сообщила президент фонда «Ұлағатты жанұя» Марианна Гурина.

«Мы были в разных районах, хуже было, конечно, в Турксибском районе, чем дальше, тем страшнее, потому что там детей социальных (из социально-уязвимых семей – КазТАГ) больше по количеству. Хотя даже в самой центральной школе нас просто поразило отношение людей к своей работе – безнаказанное, развязанное и, когда мы стали об этом говорить, нам говорят: «А вы что не знаете кто «крышует» эту школу?». Мы не знаем и нам все равно кто «крышует», — сказала М. Гурина на встрече с журналистами в среду, добавив, что «с этим надо каким-то образом бороться».

Так, эксперты выборочно посетили 10 общеобразовательных школ. по их данным, в восьми школах были выявлены нарушения.

«Продажа запрещенной буфетной продукции, детям из социально-уязвимых семей не докладывается еда, не соответствует меню, то есть документально «висит» одно, а фактически реализуется другое», — отметила спикер.

К запрещенной буфетной продукции относятся газировки, продукция с майонезом, с повышенным содержанием жиров и сахаров.

Между тем, президент общественного фонда «Аман-Саулык» Бахыт Туменова подчеркнула, что необходимо формировать культуру правильного питания.

«Дело в том, что дети в школу уже приходят с определенными потребностями, поэтому очень важно внушение ответственности за здоровье. Если ребенок приучен к 6-7 годам пить колу, он принесет ее в школу, мама положит, и покупать он будет ее в старших классах», — сказала Б. Туменова.

Стоит отметить, что общественники отказались называть номера школ, где были выявлены нарушения.