Алматы. 31 октября. КазТАГ – Россия отремонтировала свой участок дороги в Астраханской области на границе с Казахстаном, сообщает пресс-служба посольства РК в РФ.

«На региональной трассе Сеитовка–Ватажное–граница Казахстана завершены ремонтные работы, которые проводились в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Так, на участке трассы протяженностью 2,6 км полностью заменено дорожное полотно и выполнено укрепление обочин», — сообщили в казахстанском диппредставительстве в среду.

Как отмечается, указанный участок расположен в Астраханской области.

«Для оперативного завершения работ, весь световой день на объекте работало до 25 единиц техники и порядка 40 человек. В настоящее время сотрудники регионального управления по капитальному строительству проверяют дорогу на соответствие сметной документации и проводят лабораторные испытания асфальта», — добавили в посольстве.