«Власть и бизнес в Казахстане: система господства и подчинения». «Постановление не про «блокировки интернета и соцсетей». «Пенсионный фонд — основной источник финансирования страны». «Где в Алматы установлены камеры видеофиксации нарушений ПДД и что именно они фиксируют»

Сетевой Казахстан 31 октября 2018г.

AZATTYQ . ORG . «Власть и бизнес в Казахстане: система господства и подчинения» — Почему установившиеся в казахстанской политике правила игры отводят бизнесу роль подчиненного, исполняющего «поручения» власти? В начале 2000-х НАЗАРБАЕВ, обращаясь к топ-бизнесменам, заявил: «Я вас создал своими руками… И вправе надеяться, что вы поддержите ту политику, которую я провожу». В те же времена на одном из совещаний с предпринимателями президент заявил, что может любого из сидящих перед ним взять за руку и отвести в суд. Тогда в притихшем зале никто не возмутился.

KAPITAL . KZ . «Даурен Абаев: Постановление не про «блокировки интернета и соцсетей»» — Министр информации и коммуникаций Даурен АБАЕВ прокомментировал Постановление правительства о блокировке связи при ЧС социального, природного и техногенного характеров, вступившее в силу 28 октября — В случае возникновения чрезвычайной ситуации государству могут потребоваться все имеющиеся каналы связи для оповещения граждан, например, телевидение или радио. Так вот, Постановление разрешает государству отключить любой теле- или радиоканал, вещающий на территории Казахстана, для того чтобы известить людей о катаклизме и провести соответствующий инструктаж. Этот алгоритм и означает понятие «приоритетного использования» властями сетей и средств связи. Конечно, интернет подпадает под категорию «сеть и средства связи», однако в данном случае полное отключение сети интернет для его приоритетного использования государством является бессмысленным.

«На кого распространяется единый совокупный платеж?» — В апреле текущего года министерство труда по поручению Нурсултана Назарбаева предложило ввести новый налоговый режим, направленный на упрощение процедур уплаты налогов для самозанятого населения. Единый совокупный платеж (ЕСП) позволит автоматически участвовать в системе медицинского и социального страхования и пенсионного обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба ДГД Алматы. ЕСП включает в себя четыре налога — индивидуальный подоходный налог (10%), обязательные взносы в пенсионный фонд (40%), фонд медицинского страхования (40%), социального страхования (10%). На использование нового режима есть ограничения. ЕСП будет распространяться только на физических лиц, которые попадают под одно из этих требований: не использующие труд наемных работников, оказывающие услуги только физическим лицам, реализуют физическим лицам сельхозпродукцию (кроме той, что попадает под акцизы) из личного подсобного хозяйства.

TIME . KZ . «Призрак опера» — Алматинские прокуроры только с третьей попытки придумали, за что привлечь к ответственности майора полиции. Невиданное дело: майор полиции просит у газеты “Время” помощи! На прошлой неделе в редакцию обратился старший оперуполномоченный Бостандыкского РУВД Даулет АЖИБЕК. Зимой 2018 года он помогал в раскрытии нескольких мелких краж, самостоятельно установил личность серийной воровки, а когда ее решили не наказывать, то полицейский сам угодил на скамью подсудимых!

«Цон в руку, или Как закрутить гайки “помогайкам”?» — Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции отреагировало на нашу публикацию о “помогайках” в Алматинском автоЦОНе (см. “Мимо базы”, “Время” от 18.10.2018 г.). По поручению главы ведомства Алика ШПЕКБАЕВА алматинский департамент АДГС и ПК разрабатывает комплекс мероприятий, который позволит нам с вами избавиться от сомнительных услуг “помогаек” и призовет сотрудников автоЦОНов оказывать госуслуги качественно и в срок, без искусственно создаваемой волокиты.

«Программа всеобщего труда» — В Министерстве труда и социальной защиты населения придумали, как пристроить работников, которых работодатели сокращают в условиях цифровизации и технологической модернизации. Глава ведомства Мадина АБЫЛКАСЫМОВА вчера на заседании правительства представила госпрограмму развития занятости и массового предпринимательства “Енбек”, рассчитанную до 2021 года.

365 INFO . KZ . Тулеген АСКАРОВ – «На Нацбанк надейся, а сам не плошай» — Вопреки масштабным интервенциям на валютном рынке, при помощи которых в начале сентября казахстанская валюта была спасена от падения к уровню в 400 тенге за доллар и ниже, клиенты обменных пунктов не получили должного спокойствия. Это означает, что в случае ожидаемого в ноябре введения новых антироссийских санкций и дальнейшего падения курса рубля к доллару казахстанский валютный рынок быстро «разогреется» до новых максимальных уровней.

«Новая программа минсельхоза невыгодна для средних фермеров» — До 2027 года в Казахстан будет импортировано больше миллиона голов маточного поголовья крупного рогатого скота. Субсидии на программу гигантские. А вот экономическая целесообразность для фермера сомнительна, считает аграрный консультант Кирилл ПАВЛОВ. За годы независимости министерство сельского хозяйства в поддержку фермеров реализовало десятки отраслевых программ. Однако по-прежнему сельхозпроизводство сосредоточено в 70% мелких личных подсобных хозяйств. Новая отраслевая госпрограмма развития мясного животноводства до 2027 года должна помочь животноводам с разведением племенного скота, но агроаналитики пророчат этой идее провал. Почему? Расскажет эксперт Кирилл ПАВЛОВ.

CARAVAN . KZ . «Турецкий Гамбит: простит ли общество Али Демира, избившего водителя «Скорой»?» — Конечно, прощать или не прощать подсудимого – дело потерпевшего. И он имеет на это полное и абсолютное право. Но давайте-ка более подробно ознакомимся с текстом ч. 1 ст. 293 УК РК «Хулиганство», по которой обвинялся гражданин Турции:»1. Хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу…». Постойте-ка! Вот они – золотые слова! НЕУВАЖЕНИЕ К ОБЩЕСТВУ! Являемся ли мы с вами, дорогие читатели, представителями этого самого общества? Безусловно! Обязаны ли мы с вами прощать Демира Эбузера Али лишь потому, что его простил потерпевший, которому он, пардон, побил физиономию? Полагаю, что нет.

«Где в Алматы установлены камеры видеофиксации нарушений ПДД и что именно они фиксируют» — Новые камеры видеорегистрации нарушений ПДД “Сергек”, способные фиксировать даже такую малость, как разговор водителя по мобильному телефону, непристегнутый ремень безопасности, а также все остальные нарушения ПДД, пока что официально установлены лишь на проспекте Абая. Но одну такую мы обнаружили и на улице Сатпаева, между проспектом Назарбаева и улицей Желтоксан. Впрочем, кроме “Сергек” на проспекте Абая хватает и других видеокамер.

FORBES . KZ . «Сколько осталось до пропасти?» — Эксперты из шести постсоветских стран разбирались, может ли углубление социального неравенства и развитие цифровизации привести к переменам. По мнению Аймар ТУРСЫНКАН, директора агентства Eximar, положение в Казахстане ещё острее. Так, по её данным, в пересчете на душу населения Казахстан богаче России. При этом значение нефтяной ренты для страны преувеличено — То, что мы тоже, как и другие прикаспийские страны, зависим от сырьевого проклятия, что рост ВВП зависит от цен на энергоносители и что вообще любые проблемы связаны только с ценой на нефть, — это миф. С 1998 по 2018 годы ВВП растёт только за счёт девальвации тенге. Никакой связи между девальвацией и ценами на нефть нет. Никакой связи между ростом ВВП, благосостоянием населения и ценами на нефть нет, — считает эксперт. — То, что Нацфонд — наша подушка безопасности, — тоже миф. К сожалению, Пенсионный фонд — наша подушка безопасности. Залезая туда, государство показало, что пенсионная система — профанация, а эти средства — основной источник финансирования страны.

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