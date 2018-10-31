Запуск новой системы техобслуживания на НПЗ может удешевить бензин в Казахстане

Астана. 31 октября. КазТАГ – Нургуль Жигер. Работа на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в Казахстане автоматизированной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (ТОРО) может привести к удешевлению бензина, сообщил вице-министр энергетики РК Болат Акчулаков.

«В целом, это (запуск системы ТОРО на всех НПЗ – КазТАГ) повлияет на насыщенность нашего рынка нефтепродуктами. Во-первых, это позволит избежать дефицита топлива в стране. И, во-вторых, цены сегодня не регулируемые, по законам рыночной экономики, в случае избытка продуктов, рынок может сам себя отрегулировать, и на цены это будет влиять. К примеру, по сравнению с прошлым годом, видите, что бензин, в принципе, подешевел в Казахстане. Он доходил в конце прошлого года до Т165-167 за литр, сегодня он в пределах Т150 с небольшим. Это и есть эффекты этих модернизаций (на НПЗ – КазТАГ). Рынок насыщается», — сказал Б. Акчулаков на пресс-конференции в среду.

Он пояснил, что система ТОРО позволяет не останавливать нефтеперерабатывающие заводы на ремонт каждый год, а проводить плановый, предупредительный ремонт один раз в три года.

«Обычный ремонт занимает до месяца каждый год. И один месяц простоя – это порядка 300-400 тыс. тонн непереработанной нефти. Соответственно, если НПЗ этот месяц стоять не будет, он эти объемы переработает и выдаст на рынок продукцию, — уточнил вице-министр.

По информации минэнерго, внедрение автоматизированной системы технического обслуживания и ремонта на ТОО «АНПЗ», ТОО «ПНХЗ», ТОО «ПКОП» (АО «Казмунайгаз») началось в 2017 г. и продлится до 2019 г. Экономический эффект предварительно оценивается в Т37 млрд, с учетом затрат порядка Т7.5 млрд.