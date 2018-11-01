Алматы. 1 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Для пробивки пр. Абая и ул. Толе би в Наурызбайском районе Алматы ведутся работы по изъятию земельных участков, сообщил аким района Санжар Тогай.

«Для строительства второго этапа по пробивке пр. Абая ведутся работы по изъятию земельных участков. Всего планируется выкупить 292 объекта, 246 из которых находятся на территории Наурызбайского района. На сегодня принято 104 постановления об изъятии, на рассмотрении в судебных органах находится 32 дела, готовы под выкуп 13 строений, 59 – в процессе оценки», — сказал С. Тогай на пресс-конференции в четверг.

Также, по его словам, для пробивки ул. Толе би на территории Наурызбайского района необходимо выкупить 22 га земельных участков, находящихся в частной собственности.

«Жилых строений там нет, это свободные участки, находящиеся в собственности у инвесторов-застройщиков. С ними достигнута договоренность, что выкуп будет осуществляться по кадастровой, а не рыночной стоимости», — уточнил С. Тогай.

Напомним, Наурызбайский район был образован 2 июля 2014 года, в его состав вошли земли 11 населенных пунктов Алматинской области и микрорайоны Калкаман-1, 2, 3, 4, ранее относившиеся к Ауэзовскому району Алматы. Общая территория района составляет 69,67 кв. км, население – 126 тыс. человек.