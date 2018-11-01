Минимальные тарифы на эксплуатационные расходы в РК вместо жильцов МЖД будут устанавливать маслихаты

Астана. 1 ноября. КазТАГ – После принятия законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» минимальные тарифы на эксплуатационные расходы в Казахстане вместо жильцов многоквартирных жилых домов (МЖД) будут устанавливать маслихаты, сообщает пресс-служба министерства по инвестициям и развитию РК.

«Местным представительным органам законопроектом дается компетенция по установлению минимального размера эксплуатационных расходов в зависимости от региона, уровня жизни населения, средней заработной платы в данном регионе, также будут учитываться конструктивные особенности многоквартирных жилых домов, так как, к сожалению, есть факты установления собраниями жильцов тарифов в Т8 и Т10, что на сегодняшний день не позволяет содержать общее имущество в соответствии с минимальными санитарными требованиями», — сообщил на брифинге в четверг вице-министр по инвестициям и развитию РК Каирбек Ускенбаев.

Также, по его словам, в рамках законопроекта предусмотрено наделение акиматов дополнительными полномочиями, связанными с ремонтом фасадов, крыш из средств местного бюджета для придания единого архитектурного облика городу, повышением устойчивости функционирования жилья в зонах подтоплений, ремонтом и заменой лифтов из средств местного бюджета на возвратной основе с последующей компенсацией затрат участниками объединения собственников имущества.