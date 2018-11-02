Трамп поручил своей администрации разработать текст торгового соглашения с Китаем

Алматы. 2 ноября. КазТАГ – Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации разработать текст возможного торгового соглашения с Китаем, сообщает Bloomberg.

«Президент Д. Трамп попросил чиновников своей администрации начать разработку условий возможного торгового соглашения с Китаем», — говорится в пятницу в сообщении со ссылкой на четыре анонимных информированных источника.

По информации одного из источников, одной из основных оставшихся проблем является хищение интеллектуальной собственности китайскими компаниями.

Информация о проекте потенциальной сделки появилась после того, как на фоне опасений по поводу нарастающего напряжения в торговых отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира Д. Трамп сообщил о своей беседе с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее президент США заявил, что у него был «длинный и очень хороший разговор» с китайским лидером, «с большим упором на торговлю». Он добавил, что «обсуждение этого вопроса идет хорошо» перед запланированными личными встречами на саммите G-20 в Аргентине в конце этого месяца.

Напомним, с 24 сентября в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. Как обещали в Белом доме, с 1 января 2019 года ставка обложения вырастет до 25%. КНР ответила пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму $60 млрд. Д. Трамп при этом выразил намерение приступить к третьему этапу реализации ограничительных мер и, если Пекин решит пойти на ответные шаги, ввести дополнительные тарифы применительно к китайским товарам и услугам на $267 млрд.