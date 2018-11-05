Казахстан ратифицировал договор с Узбекистаном и Туркменистаном о районе точки стыка госграницы

Астана. 5 ноября. КазТАГ – Казахстан ратифицировал конвенцию о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации, сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Договора между Республикой Казахстан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан о районе точки стыка государственных границ трех государств», — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Акорды.

«В соответствии с договором Республика Казахстан и Туркменистан определили прохождение линии казахстанско- туркменской государственной границы от точки стыка до пограничной точки №1, упомянутой в договоре между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации и процессе демаркации казахстанско-туркменской государственной границы от 5 июля 2001 года», — говорится в заключении профильного комитета сената парламента РК.

Как поясняется, Казахстан и Узбекистан определили прохождение линии казахстанско-узбекской государственной границы от точки стыка до пограничной точки №125, упомянутой в договоре между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о казахстанско- узбекской государственной границе от 16 ноября 2001 года.

«Туркменистан и Республика Узбекистан определили прохождение линии туркменско-узбекской государственной границы от точки стыка до пограничной точки №206, упомянутой в договоре между Туркменистаном и Республикой Узбекистан о делимитации государственной границы от 21 сентября 2000 года. Также в договоре составлено описание местоположение точки стыка государственных границ Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и прохождение линий государственных границ в районе точки стыка», — указали в комитете.

Договор между Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном о районе точки стыка государственных границ трех государств был подписан в Самарканде 10 ноября 2017 года.